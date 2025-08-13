Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/08: Isak

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Isak

Liverpool recalé malgré une offre monstrueuse pour Alexander Isak

L'international suédois Alexander Isak est courtisé par le champion d'Angleterre en titre. Mais Liverpool n'est pas (encore) parvenu à s'attacher ses services. Une chose est sûre : Isak ne rejouera plus avec Newcastle. (Lire la suite)