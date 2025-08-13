Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/08: Isak
Photo: © Photonews
Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Isak
Liverpool recalé malgré une offre monstrueuse pour Alexander Isak
L'international suédois Alexander Isak est courtisé par le champion d'Angleterre en titre. Mais Liverpool n'est pas (encore) parvenu à s'attacher ses services. Une chose est sûre : Isak ne rejouera plus avec Newcastle. (Lire la suite)
Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 12/08