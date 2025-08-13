Tout repose sur lui : l'avenir de Joel Ordoñez entre les mains d'un milliardaire

Pour l'instant, Joel Ordoñez reste un joueur du Club de Bruges. L'Olympique de Marseille veut accélérer, mais tout dépend de la décision d'un seul homme.

Liverpool et autres clubs anglais suivent de très près le dossier Joel Ordoñez. Les Reds voient en ce défenseur équatorien de 21 ans le successeur potentiel de Virgil van Dijk.

Pour l’instant, le club anglais ne veut pas aller plus loin. Liverpool n’a pas l’intention de payer plus de 30 millions d’euros pour Ordoñez. Le Club de Bruges avait refusé une offre similaire de l’Olympique de Marseille.

35 millions d’euros suffiront-ils pour arracher Joel Ordoñez au Club ?

Le club du sud de la France veut agir pour recruter l’international équatorien. À Marseille, on est persuadé que Bruges finira par céder pour 35 millions d’euros.

Mais il faut attendre le feu vert d’un seul homme : Frank McCourt. Le milliardaire américain, propriétaire de l’OM, doit donner son accord pour ce type de transfert exceptionnel.

En attendant, Ordoñez reste sur la touche. Le défenseur continue à s’entraîner avec le Club, mais il n’a plus disputé de match depuis plusieurs semaines.