"Je trouve que c'est l'équipe la plus au point" : Philippe Albert encense un prétendant au titre

Philippe Albert salue le début de saison de l'Union Saint-Gilloise, leader de la Pro League. L'ancien Diable rouge est impressionné par les renforts.

Sur le plateau de La Tribune, Philippe Albert n’a pas caché son admiration pour l’Union Saint-Gilloise. Leader actuel de la Pro League avec 7 points sur 9, l’équipe de Sébastien Pocognoli partage la tête avec Saint-Trond, le Standard de Liège et Malines.

Le week-end dernier, les Bruxellois se sont offert un succès important, 2-3 sur le terrain de La Gantoise d’Ivan Leko.

"Par rapport à l’année passée où l’Union a mis du temps à monter en puissance et à devenir la meilleure équipe du championnat, j’ai été impressionné", a confié Albert. "Je trouve que c’est l’équipe la plus au point. Ils ont eu des renforts prêts à l’emploi."

L'ancien de Charleroi impressionne

Le consultant a particulièrement salué l’apport de Zorgane : "Je le trouvais déjà très bon à Charleroi, mais là, la manière dont il joue et combine avec Aït El Hadj, Vanhoutte… c’est déjà très impressionnant. Ils sont en forme très tôt dans la saison et c’est de bon augure pour la Ligue des champions."

Albert reste vigilant concernant le poste de gardien. "Chambaere ne s’en sort pas trop mal pour le moment. Mais il faudra voir dans les matches de haut niveau, comme ceux de Ligue des champions, et ce que vaut le nouvel arrivant. Je pense qu’ils sont armés pour faire bonne figure."