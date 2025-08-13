Voici comment regarder en direct et gratuitement le match PSG - Tottenham en Supercoupe de l'UEFA

Vous vous demandez comment suivre l'affrontement entre le PSG et Tottenham ce mercredi soir ? Il sera diffusé gratuitement.

Une belle affiche est au programme ce mercredi soir en football. Le Paris Saint-Germain affronte Tottenham au Bluenergy Stadium d’Udine, en Italie.

Cette confrontation est la rencontre annuelle opposant le vainqueur de la Ligue des Champions au vainqueur de l’Europa League. Un trophée est à la clé : la Supercoupe de l’UEFA.

L’année dernière, c’était le Real Madrid qui l’avait emporté face à l’Atalanta de Charles De Ketelaere. Federico Valverde et Kylian Mbappé avaient été les buteurs de la rencontre.

Mais alors, une question se pose pour les observateurs du football en Belgique francophone : comment suivre cette rencontre ? Elle sera diffusée gratuitement sur les antennes de RTL.

Le match sera à suivre en direct et gratuitement sur RTL Club et RTL Play dès 20h50. Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 21h00.