"Ce n'est pas qu'une question d'argent" : Anthony Moris se confie sur son départ de l'Union Saint-Gilloise

Photo: © photonews
Anthony Moris a quitté l'Union Saint-Gilloise cet été pour démarrer une aventure en Arabie saoudite. Dans un entretien accordé au Nieuwsblad, il revient sur ce choix, qu'il affirme ne pas avoir fait uniquement pour l'argent.

Après plusieurs saisons à passer tout près du titre, Anthony Moris et l’Union ont finalement été champions la saison dernière. Le club bruxellois disputera la Ligue des champions, mais le gardien a tout de même choisi une autre aventure.

Il a quitté la Belgique pour l’Arabie saoudite et a rejoint Al-Khaleej. "Je ne vais pas tourner autour du pot : financièrement, j’y gagne. Mais ce n’est pas qu’une question d’argent", a déclaré le gardien luxembourgeois au Nieuwsblad.

"Même mon père ne comprend pas ce que je vais chercher là-bas. Pourtant, c’est simple : plus de qualité, surtout sur le plan privé. Ces dernières années, j’ai trop souvent été éloigné de mes enfants. Désormais, nous allons avoir plus de temps à passer ensemble", a poursuivi le gardien.

Moris choisit la sécurité

Dans son nouveau club, Anthony Moris bénéficie d’une sécurité sur plusieurs saisons, ce qu’il n’avait plus à l’Union : "L’Union est le club de mon cœur. Si j’avais eu la garantie de pouvoir y rester encore deux ans, je ne serais pas parti."

L’Union a déjà trouvé un remplaçant à Anthony Moris. Le Néerlandais Kjell Scherpen est le nouveau gardien du club bruxellois. Il devra se mesurer à Vic Chambaere, qui a disputé la Supercoupe et les premiers matches de championnat.

