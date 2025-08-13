Le RWDM Brussels en quête de solidité, nouveau derby liégeois : les enjeux de la 2e journée de Challenger Pro League

Le RWDM Brussels en quête de solidité, nouveau derby liégeois : les enjeux de la 2e journée de Challenger Pro League
La deuxième journée de la Challenger Pro League approche. Voici les enseignements du premier week-end de compétition et ce qu'il faut attendre de cette deuxième manche de la saison.

On s’approche de la deuxième journée de la Challenger Pro League. La première, disputée le week-end dernier, a permis de tirer quelques premiers enseignements.

Vendredi soir, l’Olympic Charleroi a d’abord montré qu’il avait encore beaucoup de travail pour se mettre au niveau de la division. Les Dogues ont été battus, sans voir le jour, par une équipe du Jong Gent qui pourrait bien poser des problèmes à de nombreuses formations cette saison.

L'Olympic doit se mettre au niveau, Seraing a montré un beau visage

Dans le même temps, le RFC Seraing a réalisé le match presque parfait contre le Beerschot, avec de la solidité défensive et de l’efficacité, mais les Métallos ont été rejoints puis battus en fin de match par des Rats qui doivent encore progresser pour réellement jouer les premiers rôles.

Samedi, Courtrai a, quant à lui, montré qu’il avait tout d’un candidat au titre. Face à des RSCA Futures renforcés par Mihajlo Cvetkovic et Cédric Hatenboer, notamment, les Kerels ont affiché un beau visage pour prendre les trois points, malgré la belle résistance des jeunes Anderlechtois, qui ont ouvert le score et qui devraient, eux aussi, poser des problèmes à pas mal d’équipes.

De son côté, le Patro Eisden a assuré l’essentiel contre Lokeren au terme d’un choc entre deux équipes souhaitant jouer le haut de tableau, et Beveren a montré un visage convaincant pour s’imposer sur le terrain du Lierse, dans un duel anversois toujours haut en couleurs. Côté liégeois, le RFCL a, quant à lui, montré qu’il avait encore beaucoup de travail et qu’il était, en ce début de saison, inférieur à une équipe d’Eupen intéressante à plusieurs points de vue.

Le RWDM Brussels n'a pas gommé ses défauts, belle première pour De Camargo

La soirée de samedi a également permis de constater que le RWDM Brussels pouvait connaître les mêmes inconvénients que la saison dernière : une avance de deux buts galvaudée et un 3-2 qui n’aura pas suffi pour l’emporter, puisque Lommel a égalisé dans les derniers instants. Les Molenbeekois doivent surtout travailler l’aspect défensif pour se mêler à la course au titre.

Dimanche, pour la première d’Igor De Camargo sur le banc, les Francs Borains ont arraché le partage sur la pelouse d’un Club NXT qui pourrait revendiquer une place dans la colonne de gauche, selon plusieurs observateurs. Un bon point, donc, pour le RFB, qui voudra assurer son maintien le plus rapidement possible.

Lors de la deuxième journée, Beveren affrontera le Jong Genk, exempt lors de la J1 puisque le championnat accueille 17 équipes, tandis que les Francs Borains recevront le Patro Eisden, vendredi, pour une autre rencontre délicate qui pourrait toutefois permettre au RFB d’accrocher une deuxième équipe supposément plus forte que lui en début de saison.

Les U23 d'Anderlecht contre ceux de Gand, derby entre Liège et Seraing

Samedi, Courtrai recevra le Lierse pour ce qui constituera un choc dans cette deuxième journée, tandis que l’AS Eupen devra s’en sortir lors d’un déplacement difficile au Beerschot.

Les U23 de La Gantoise affronteront ceux d’Anderlecht dans une rencontre qui s’annonce prometteuse sur le plan du spectacle, tandis que l’Olympic Charleroi devra montrer un bien meilleur visage pour ne pas être giflé à Lommel. Dans la soirée, ce sera également un choc entre Lokeren et le RWDM Brussels.

Dimanche, c’est un nouveau derby liégeois qui refermera cette deuxième journée, entre le RFC Liège et Seraing. Une affiche historique pour les supporters des deux camps, qui pourrait permettre à l’un comme à l’autre de décrocher son premier point, voire sa première victoire de la saison. Les Métallos n’ont pas réussi à battre le Matricule 4 lors des huit dernières confrontations. Le Club NXT sera bye lors de cette J2.

