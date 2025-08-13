Voici les Anderlechtois qui n'ont pas fait le déplacement pour affronter le Sheriff Tiraspol

Les Anderlechtois se sont envolés ce mercredi pour la Moldavie afin de disputer leur match retour du troisième tour de qualifications de l'UEFA Conference League. Mais alors, quels sont les joueurs absents ?

Après le match aller, la qualification pour les barrages semble déjà en bonne voie. Anderlecht s’est envolé pour la Moldavie avec trois buts d’avance pour y affronter le Sheriff Tiraspol.

Il était déjà connu que Thorgan Hazard, Yari Verschaeren et Jan-Carlo Simic ne feraient pas le déplacement pour le match retour. Le blessé Ilay Camara ne rejoindra pas non plus l’équipe à Chisinau, la capitale moldave.

Pas de Maamar pour le match retour

On sait désormais que le latéral Ali Maamar restera lui aussi à la maison. Il ne figure pas dans la sélection annoncée par Anderlecht. Dimanche dernier encore, il était titulaire lors de la défaite à domicile face au promu Zulte Waregem (2-3).

Sans Camara, Maamar et un Killian Sardella toujours pas remis, Anderlecht est très limité au poste d’arrière droit pour la rencontre de jeudi. Basile Vroninks est le seul arrière droit de métier présent dans le groupe pour le déplacement en Moldavie.

Si Anderlecht parvient à faire le travail contre le Sheriff Tiraspol, il lui restera encore un tour de qualification à franchir avant de pouvoir officiellement participer à la Conference League. En barrages, les Mauves affronteraient soit Aris Limassol (Chypre), soit l’AEK Athènes (Grèce).