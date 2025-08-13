Voici les Anderlechtois qui n'ont pas fait le déplacement pour affronter le Sheriff Tiraspol

Voici les Anderlechtois qui n'ont pas fait le déplacement pour affronter le Sheriff Tiraspol
Photo: © photonews

Les Anderlechtois se sont envolés ce mercredi pour la Moldavie afin de disputer leur match retour du troisième tour de qualifications de l'UEFA Conference League. Mais alors, quels sont les joueurs absents ?

Après le match aller, la qualification pour les barrages semble déjà en bonne voie. Anderlecht s’est envolé pour la Moldavie avec trois buts d’avance pour y affronter le Sheriff Tiraspol.

Il était déjà connu que Thorgan Hazard, Yari Verschaeren et Jan-Carlo Simic ne feraient pas le déplacement pour le match retour. Le blessé Ilay Camara ne rejoindra pas non plus l’équipe à Chisinau, la capitale moldave.

Pas de Maamar pour le match retour

On sait désormais que le latéral Ali Maamar restera lui aussi à la maison. Il ne figure pas dans la sélection annoncée par Anderlecht. Dimanche dernier encore, il était titulaire lors de la défaite à domicile face au promu Zulte Waregem (2-3).

Sans Camara, Maamar et un Killian Sardella toujours pas remis, Anderlecht est très limité au poste d’arrière droit pour la rencontre de jeudi. Basile Vroninks est le seul arrière droit de métier présent dans le groupe pour le déplacement en Moldavie.

Si Anderlecht parvient à faire le travail contre le Sheriff Tiraspol, il lui restera encore un tour de qualification à franchir avant de pouvoir officiellement participer à la Conference League. En barrages, les Mauves affronteraient soit Aris Limassol (Chypre), soit l’AEK Athènes (Grèce).

Suis Sheriff Tiraspol - Anderlecht en live sur Walfoot.be à partir de 19:00 (14/08).

Conference League

 Troisième tour
KI Klaksvik KI Klaksvik 2-0 Neman Grodno Neman Grodno
KI Klaksvik KI Klaksvik 05/08 Neman Grodno Neman Grodno
Aris Salonique Aris Salonique 07/08 AEK Athènes AEK Athènes
Baník Ostrava Baník Ostrava 4-3 Austria Wien Austria Wien
Silkeborg IF Silkeborg IF 0-1 Bialystok Bialystok
AIK AIK 2-1 Györi ETO Györi ETO
Polissya Zhytomyr Polissya Zhytomyr 3-0 Paksi SE Paksi SE
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 3-0 FC Vaduz FC Vaduz
Lausanne Sports Lausanne Sports 3-1 Astana Astana
Lugano Lugano 0-5 NK Celje NK Celje
Vikingur Reykjavík Vikingur Reykjavík 3-0 Brondby Brondby
Partizan Belgrade Partizan Belgrade 0-2 Hibernian Hibernian
Rapid Wien Rapid Wien 2-2 Dundee United Dundee United
Larne Larne 0-3 CD Santa Clara CD Santa Clara
Istanbul Basaksehir FK Istanbul Basaksehir FK 18:00 Viking Viking
Istanbul Basaksehir FK Istanbul Basaksehir FK 18:00 Viking Viking
Astana Astana 14/08 Lausanne Sports Lausanne Sports
Györi ETO Györi ETO 14/08 AIK AIK
Paksi SE Paksi SE 14/08 Polissya Zhytomyr Polissya Zhytomyr
FC Vaduz FC Vaduz 14/08 AZ Alkmaar AZ Alkmaar
Brondby Brondby 14/08 Vikingur Reykjavík Vikingur Reykjavík
Neman Grodno Neman Grodno 14/08 KI Klaksvik KI Klaksvik
AEK Athènes AEK Athènes 14/08 Aris Salonique Aris Salonique
NK Celje NK Celje 14/08 Lugano Lugano
Bialystok Bialystok 14/08 Silkeborg IF Silkeborg IF
Dundee United Dundee United 14/08 Rapid Wien Rapid Wien
Hibernian Hibernian 14/08 Partizan Belgrade Partizan Belgrade
Austria Wien Austria Wien 14/08 Baník Ostrava Baník Ostrava
CD Santa Clara CD Santa Clara 14/08 Larne Larne
