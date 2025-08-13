Ménage d'été au Standard de Liège : un attaquant quitte le club

Maxime Mejjati Alami quitte le Standard de Liège pour Nantes, avant d'être prêté à Seraing en Challenger Pro League.

Maxime Mejjati Alami ne portera plus le maillot du Standard de Liège cette saison. Le natif d'Uccle, passé par le SL16, change de cap après une saison mitigée.

Prêté l’an dernier aux Francs Borains, l’attaquant a découvert la Challenger Pro League. Dix matchs disputés, 110 minutes jouées et une courte apparition en Croky Cup.

Cet été, c’est à Nantes que le jeune attaquant a trouvé son point de chute. Le club de Ligue 1 a décidé de miser sur lui, avant de le prêter immédiatement pour qu’il gagne en expérience annonce le journal Le Soir.

Direction Seraing, où Mejjati Alami va retrouver un championnat qu’il connaît bien. Le Belge avait porté le maillot de Nantes il y a quelques années avec l’équipe B.

Avec plus de temps de jeu et un rôle plus important à Seraing, l’attaquant espère franchir un palier et convaincre son nouveau club qu’il a sa place dans l'effectif.