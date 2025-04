🎥 Moment hilarant au Villa Park : l'hymne de l'Europa League retentit... au lieu de celui de la Ligue des Champions

La soirée de Ligue des champions au Villa Park a commencé sur une note insolite. Les joueurs d'Aston Villa et du Paris Saint-Germain étaient déjà positionnés sur le terrain, prêts à démarrer le match retour. Une erreur surprenante a perturbé le protocole habituel.

Au lieu de la célèbre mélodie de la Ligue des champions, les haut-parleurs ont retenti avec... l'hymne de l'Europa League ! Les visages des joueurs, d'abord perplexes se sont rapidement illuminés de sourires.

Cette scène décalée contrastait avec l'enjeu capital de la rencontre. Les Parisiens arrivaient en Angleterre avec une confortable avance de 3-1 acquise au Parc des Princes une semaine plus tôt. Mais personne n'oubliait la réputation des Anglais à domicile.

The Europa League anthem blasts out on Aston Villa's biggest Champions League night



Then moments later.... The right anthem is played out... Huzzah! But bizarre #AVLPSG pic.twitter.com/ruinq5RQuR