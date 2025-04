🎥 Presque aussi beau que celui pour Tielemans à Wembley : Romelu Lukaku en mode "KDB" pour régaler son "ex" coéquipier

Un but, deux passes décisives, une victoire 3-0. Romelu Lukaku est en grande forme avec le Napoli, qui tient tête à l'Inter au sommet de la Série A.

Avec la victoire 3-1 de l'Inter Milan contre Cagliari, Naples devait répondre présent face à Empoli pour suivre le rythme et ne pas voir se creuser l'écart sur la première place de la Serie A.

Les Napolitains se sont finalement imposés 3-0, avec un but et deux passes décisives de Romelu Lukaku, devenu le deuxième joueur des cinq grands championnats à passer la barre des dix buts et dix passes décisives, après Mohamed Salah.

Après avoir une première fois servi Scott McTominay en première période, Romelu Lukaku a remis le couvert en seconde, d'une merveille de ballon enroulé. Un assist qui rappelle celui qu'il avait distillé à Youri Tielemans pour le 1-2 des Diables à Wembley, même si celui-là avait été réalisé de l'extérieur du pied.

"Romelu est un coéquipier génial, il est très exigeant, y compris avec lui-même, pour créer un maximum d'occasions. Il a eu une incroyable carrière et je suis très heureux d'évoluer à ses côtés. Sur le terrain comme dans le vestiaire, c'est quelqu'un de très important pour le groupe", a déclaré l'ancien milieu de terrain de Manchester United au micro de DAZN. Rappelons que les deux hommes ont déjà évolué ensemble à Old Trafford, entre 2017 et 2019.

Romelu Lukaku est en grande forme et Naples en aura bien besoin, parce qu'il faudra pratiquement arracher le maximum de points lors des six dernières journées pour refaire le déficit de trois longueurs sur l'Inter, qui ne concède pas grand-chose dans la compétition italienne.