Cinq clubs de MLS prêts à s'arracher Kevin De Bruyne cet été

L'une des grandes questions des mois à venir concerne l'avenir de Kevin De Bruyne. Où ira le Diable Rouge, qui a déjà annoncé son départ de Manchester City ?

Deux destinations en particulier semblent se dessiner : soit l'Arabie Saoudite, prête à mettre un pont d'or pour faire de Kevin De Bruyne sa nouvelle grande star et confirmer qu'elle est devenue incontournable sur la scène mondiale, ou la Major League Soccer.

En MLS, plusieurs destinations ont déjà été citées. Initialement, c'était le club de San Diego, nouvelle franchise qui dispute sa première saison en MLS, qui était citée et voulait faire de KDB son premier vrai gros transfert choc.

Ensuite, l'Inter Miami a été évoqué : la franchise de David Beckham voudrait encore frapper très fort après avoir attiré Lionel Messi, Luis Suarez ou encore Sergio Busquets. Resterait à résoudre le volet financier, car KDB ne pourrait pas forcément y être "designated player".

Cinq clubs de MLS sur les rangs pour De Bruyne

Récemment, Fabrizio Romano dévoilait une nouvelle information : c'est le Chicago Fire qui aurait entamé des discussions sérieuses et proposé son projet à De Bruyne. Le club de Hugo Cuypers voudrait faire du Diable Rouge sa plaque tournante.

Selon The Athletic, cependant, ce ne serait pas tout : en plus de ces trois clubs, deux autres franchises de Major League Soccer seraient également sur le coup. Il s'agirait du New York City FC et de D.C. United. Le NYCFC a un gros avantage : il est propriété du City Group FC, comme Manchester City. On se rappelle ainsi que Frank Lampard y avait fini sa carrière après son passage chez les Citizens.

De Bruyne réfléchira à son avenir dans les semaines et mois à venir. On sait que la décision à prendre se fera de façon familiale (ce qui écarte probablement la piste saoudienne) ; des villes comme New York, Miami ou San Diego ont-elles dès lors un avantage sur la concurrence ?