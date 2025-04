OFFICIEL : Liverpool annonce une grande nouvelle concernant Virgil Van Dijk

Liverpool a frappé fort avec une deuxième extension de contrat majeure. Après Mohamed Salah, c'est maintenant au tour de Virgil Van Dijk.

La semaine dernière, Liverpool a annoncé une nouvelle très importante. Le contrat de Mohamed Salah a en effet été prolongé alors que des rumeurs envoyaient l'Egyptien notamment vers l'Arabie Saoudite. Mais les Reds ne s'arrêtent pas en si bon chemin.

Le club liverpuldien frappe en effet à nouveau fort, car Virgil Van Dijk a également prolongé son contrat avec les Reds. Il a signé un nouveau contrat s'étendant jusqu'en 2027.

Van Dijk joue à Liverpool depuis fin 2017, et s'il va au bout de son contrat, il aura joué dix ans pour le club. Le défenseur central a également réagi brièvement à cette grande nouvelle.

"Je suis très heureux et très fier. Tant d'émotions me traversent l'esprit. C'est un sentiment incroyable. Prolonger cette aventure fantastique de deux ans de plus est formidable", a déclaré le Néerlandais.

Cette saison, il devrait très probablement conduire son club vers un nouveau titre de Premier League. Liverpool est seul en tête du classement avec 76 points. Son premier poursuivant, Arsenal, compte 63 points.