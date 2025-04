Nicolas Frutos préface la rencontre de ce vendredi soir où la RAAL pourrait écrire l'histoire : "On prépare tous les scénarios"

Nicolas Frutos rêve d'une victoire de la RAAL La Louvière face à Lommel ce vendredi ! Le directeur sportif des Loups préface cette rencontre.

Ce soir sera un grand soir pour la RAAL ! Le club, qui vient à peine de faire son retour dans l'antichambre du football belge cette saison, peut déjà monter en première division. Un succès à Lommel serait suffisant. En cas de nul, il faudrait alors espérer un succès du RWDM contre Zulte Waregem pour monter.

Le directeur sportif du club, Nicolas Frutos, aborde cette rencontre dans La Tribune : "On essaie de rester calmes et concentrés. On essaiera d'aller faire notre travail. On prépare tous les scénarios."

"Le week-end dernier, le staff est allé voir les potentiels adversaires lors d'éventuels barrages. On travaille, tout simplement," poursuit-il.

Un match pas comme les autres : "Les joueurs et le staff sont arrivés dimanche dernier avec le sourire. Je sens que le groupe est bien et beaucoup plus calme que je ne l'aurais été dans leur cas."

Le coup d'envoi sera donné au Stade Soeverein dans le Limbourg ce soir à 20h00. Le duel entre Zulte Waregem et le RWDM aura lieu en même temps.