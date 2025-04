🎥 "Je pense que c'est mérité parce qu'on nous a volé trois points" : Silvio Proto très heureux après le retour de la RAAL dans l'élite du football belge

C'était la fête à Lommel ce vendredi soir : les Louviérois ont célébré leur montée sur la pelouse du Stade Soeverein. Silvio Proto était présent pour participer à la fête et s'est exprimé sur le retour de son ancien club dans l'élite du football belge.

La RAAL sera en D1A la saison prochaine. C'est maintenant officiel, les Louvièrois ont validé la deuxième place au classement, synonyme de montée, lors de cette dernière journée de Challenge Pro League, suite à une victoire sur le score de 1-2 face à Lommel. L'ancien gardien du club, Silvio Proto, entre 1999 et 2005, et qui a remporté une Coupe de Belgique avec La Louvière en 2003, était évidemment présent sur place.

"Il y a un peu plus de 20 ans, j'étais dans mon lit, j'écoutais la musique et la radio pour savoir si la RAAL montait en division 1. Je venais juste de signer mon contrat de jeune joueur. Et aujourd'hui, c'est la belle histoire," explique-t-il avec joie au micro de DAZN.

"Je pense que c'est mérité parce qu'on nous a volé trois points, ça je n'oublie pas," pointe-t-il. "Au-delà des trois points, on nous a volé une victoire aussi. Quand on regarde aujourd'hui, on était à égalité avec des équipes, on devait faire le taf et on a été la chercher avec les tripes parce qu'en face, ils ne jouaient plus rien mais ils ont donné leur vie."

"C'est magnifique pour le peuple louvièrois, pour les supporters, pour la région. La région se devait d'avoir une équipe en division 1. Maintenant, il faudra faire le taf pour durer dans cette division 1 et aller chercher d'autres objectifs," conclut-il.