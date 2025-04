🎥 Lucas Stassin, auteur d'un doublé face à Lyon, offre le 126e derby aux Verts !

Saint-Etienne accueillait Lyon, à l'occasion du 126e derby. Avant-derniers, les Verts sont en grande difficulté et ont besoin urgent de points à 5 journées de la fin.

Victoire impérative pour les Verts qui avaient bien compris le message à l'image de Lucas Stassin, qui faisait exploser le Chaudron. L'ancien Anderlechtois ouvrait le score de la tête après dix minutes de jeu seulement.

Un quart d'heure plus tard, le Belge passait tout près de la catastrophe. Il écopait d'un rouge direct pour une semelle sur la cheville de Tolisso. Mais l'arbitre remplaçait le carton par un jaune après consultation. Tolisso était tout de même évacué sur civière.

La partie était interrompue à quelques minutes seulement de la pause, suite à un projectile lancé depuis les tribunes sur le crâne de l'arbitre assistant. La partie reprenait finalement après 45 minutes.

Après le repos, Lyon poussait pour revenir dans le coup, les Verts répondaient à l'image d'Ekwah dont la frappe touchait la barre à l'heure de jeu, avant que Lucas Stassin ne s'offre un doublé. La belle frappe enroulée du Belge faisait mouche et trompait Descamps.

Dans la foulée, Maitland-Niles trouvait le poteau pour Lyon puis Tessmann (76e) relançait les visiteurs dans le derby en réduisant le score. Mais Saint-Étienne tenait le coup et s'offrait finalement une victoire de prestige et surtout importante dans la course au maintien.

Stassin ouvre les hostilités dans ce derby ! Encore lui (1-0) 😍pic.twitter.com/cxpI5LAbTk — Alex (@Alex_InDaHouse2) April 20, 2025

😳 | Lucas Stassin krijgt een rode kaart, maar wordt gered door de VAR. đŸŸ„đŸ”đŸŸš #ASSEOL pic.twitter.com/WtLawdExvr — DAZN België (@DAZN_BENL) April 20, 2025