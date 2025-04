Manchester City a-t-il été ingrat avec De Bruyne ? "Une question de business pour eux" : le Belge règle ses comptes avec son club

Kevin De Bruyne assume son départ de City : "J'ai été surpris, mais je l'accepte." Le Belge revient sans amertume sur cette décision froide du club.

Après la victoire face à Everton, Kevin De Bruyne est revenu une nouvelle fois sur les circonstances de son départ de Manchester City. "Je n'ai reçu aucune offre de toute l'année, ils ont juste pris une décision." a-t-il répété, confirmant une rupture qui semble davantage dictée par la froide logique du football moderne. Des propos relayés par Manchester Evening News.

Bien qu’il ait déjà évoqué son départ auparavant, De Bruyne a admis que la manière dont les choses se sont passées l’a tout de même pris au dépourvu. "J'ai été un peu surpris, mais je dois l'accepter." a-t-il concédé. "Ce n'était pas vraiment une longue conversation, c'était juste ce qu'ils m'ont dit, et puis il n'y a plus rien." Une absence de négociations qui en dit long sur la réalité du métier.

Sans détour, De Bruyne a rappelé une vérité. "C'est avant tout une question de business pour eux, ils prennent leurs décisions en fonction de cela." Une phrase qui résume à elle seule l’implacable mécanique des grands clubs. "Je ne me sens pas gêné, au final c'est comme ça."

Et si la saison avait été différente ? La question plane, et De Bruyne lui-même s’y est arrêté. "Toute l'équipe a connu des difficultés. Peut-être que si cela n'avait pas été le cas et que je revenais à mon niveau comme maintenant, une autre décision aurait été prise." Une réflexion teintée de mélancolie, alors qu’il affiche actuellement une bonne forme. Mais comme il le reconnaît lui-même : "On ne peut pas le savoir."

Alors que son avenir se dessine ailleurs, Kevin De Bruyne quittera Manchester City sans amertume excessive, mais avec cette lucidité qui a toujours caractérisé son jeu. Une certitude demeure : où qu’il aille, il restera l’un des plus grands artisans du football moderne.