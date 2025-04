Quelques Mauves ont fait de leur mieux, d'autres manquaient d'impact : les cotes d'Anderlecht face à l'Antwerp

On ne peut pas vraiment être trop sévère avec un Anderlecht qui commence à sembler tout simplement trop court pour faire beaucoup mieux. Certains, cependant, manquent d'implication ; voici les cotes du RSCA.

Coosemans (6)

Attentif les rares fois où il a eu à l'être, il n'a rien à se reprocher.

Maamar (6,5)

Omniprésent, il sortait parfois un peu trop de position et son enthousiasme lui a amené à perdre des ballons, mais il était clairement l'un des Mauves les plus impliqués. Son duo avec Angulo était la seule éclaircie dans un match terne.

Hey (6)

Si ses relances manquaient de la précision qu'on lui connaît, le Danois a été très solide défensivement. Heureusement, car l'Antwerp a mis le nez à la fenêtre en seconde période.

Simic (6)

Quelques belles sorties de défense pleines de cette hargne qu'on attend de lui. Imprécis à la relance, cependant, mais lui aussi solide.

Augustinsson (5)

On le sait, au poste de back gauche, il n'est pas celui dont on doit attendre le plus d'apport offensif, mais certains centres auraient dû être mieux donnés tout de même. Derrière, il a de temps à autre été passé par Kerk, mais a globalement fait le job.

Dendoncker (6)

Dans la lignée de ses Playoffs jusqu'à présent, Dendoncker a cependant été un peu plus souvent secoué notamment par Janssen, mais a été solide et propre à la distribution.

Leoni (4,5)

Pas aussi impliqué que d'habitude, il a traversé le match comme un fantôme, sans hauts ni bas, sans impact et sans génie.

Verschaeren (4)

Invisible, il semble avoir du mal à tirer l'équipe. Pas encore au top physiquement ?

Angulo (6)

Qu'il soit le seul à proposer un peu de percussion et de dribble est inquiétant quand on se rappelle de son statut il y a quelques mois. L'Equatorien a encore énormément de lacunes, notamment en sortie de dribbles, mais par défaut, il est devenu le meilleur offensif du RSCA dans ces Playoffs.

Dolberg (3)

Il a fait illusion en début de match avec quelques combinaisons, puis s'est éteint. Comme depuis le début de ces Playoffs, le Danois ne parvient pas à élever son niveau de jeu, et ne donne pas l'impression d'encore avoir la tête au RSCA.

Edozie (4)

Ses dribbles ne passent presque jamais, ses centres ne trouvent personne et ses frappes ne sont pas dangereuses. L'Anglais est élégant, mais ne fait absolument pas la différence balle au pied.

Hazard (7)

Très bien rentré, il s'est procuré la plus grosse occasion et ne doit qu'à Lammens de ne pas avoir réussi sa rédemption.