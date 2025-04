Comme si la promotion manquée et le départ du RWDM ne suffisaient pas : une nouvelle menace plane désormais au-dessus de Yannick Ferrera

La Commission de Discipline du Football Professionnel aura du boulot demain. Yannick Ferrera et Stijn Stijnen y sont convoqués...tout comme un physiothérapeute de Lommel.

La fin de saison pleine de suspense a raison des nerfs de bien des entraîneurs en D1B. Yannick Ferrera peut en témoigner : l'entraîneur du RWDM a vu rouge à Zulte Waragem avant de quitter ses fonctions le lendemain de la défaite fatidique.

Les propos relayés dans le rapport de Nicolas Laforge pourraient lui coûter cher : "Il s'est comporté de manière excessive envers mon quatrième arbitre à plusieurs reprises. Après son exclusion, Yannick Ferrera a continué. Il s'est mis à crier et à nous menacer. Il nous a accusés d'être malhonnêtes, affirmant que sa vie et celle de sa famille étaient un jeu et que nous les avions volées. Son comportement était agressif, irrité et il s'exprimait de manière bruyante et menaçante".

Des derniers matchs éprouvants

Selon Het Nieuwsblad, il risque une amende de 2000 euros ainsi que deux matchs de suspension. Sauf que ce n'est pas tout : Ferrera était déjà sous la menace d'une suspension de deux rencontres, le total pourrait donc monter à quatre. Il comparaîtra demain devant la Commission de Discipline du Football Professionnel.

Stijn Stijnen est lui aussi attendu, et plutôt deux fois qu'une. L'entraîneur du Patro sera entendu pour l'affaire du vestiaire surchauffé qui avait accueilli Charleroi en Coupe de Belgique mais aussi pour avoir parlé "de manière irrespectueuse et agressive" à un délégué de match face au Lierse.

Enfin, un physiothérapeute de Lommel est aussi convoqué. Lors de la rencontre face à la RAAL, Remie Blom, aurait repoussé le quatrième arbitre à deux mains alors qu'il se dirigeait vers le tunnel. Il risque trois matchs de suspension et 1750 euros d'amende.