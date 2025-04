🎥 Infranchissable et "MVP", Thibaut Courtois entretient le rêve d'un doublé inespéré pour le Real Madrid

Solide face à Getafe, Thibaut Courtois a permis au Real Madrid de rester en vie dans la course au titre. Avant la finale de Coupe du Roi face au Barça, le gardien belge se dit prêt à tout pour entretenir l'espoir d'un doublé Coupe-championnat assez inespéré.

Le Real Madrid peut remercier son dernier rempart. Opposé à Getafe, le club merengue a souffert, concédant pas moins de vingt tentatives adverses, dont quatre très franches occasions. Pourtant, Thibaut Courtois s’est montré intraitable, enchaînant les arrêts décisifs (6, dont un à la dernière minute, visible ci-dessous) et permettant à son équipe de conserver ses cages inviolées.

En attaque, c’est le jeune Arda Güler qui a fait la différence en inscrivant l’unique but de la rencontre. Une réalisation précieuse qui permet au Real Madrid de rester dans la course au titre. Les hommes de Carlo Ancelotti comptent toujours quatre points de retard sur le FC Barcelone et gardent espoir, à cinq journées de la fin.

Thibaut Courtois MVP de la victoire du Real à Getafe

Après la rencontre, Thibaut Courtois est revenu sur sa performance et a évoqué l’importance du prochain rendez-vous : la finale de la Coupe du Roi face au Barça, prévue ce samedi. Le gardien belge, revenu en grande forme, se montre ambitieux et déterminé à soulever un nouveau trophée.

"Nous sommes très concentrés et impatients d'aborder la finale de samedi. C'est un moment crucial pour toute l'équipe et pour les supporters. Nous voulons leur offrir une joie immense, nous battre jusqu’au bout et montrer de quoi nous sommes capables", a-t-il déclaré aux médias du Real après la partie.

Déjà héros de la rencontre face à Getafe, Courtois pourrait bien jouer un rôle central dans ce Clásico décisif. En quête de rédemption après une saison contrastée, le Real Madrid veut encore croire à un doublé championnat – coupe. Et avec un Courtois à ce niveau, tout semble possible.