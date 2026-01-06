Un prodige en approche : Saint-Trond boucle son premier transfert de l'hiver

Après une fin d'année 2025 réussie, Saint-Trond veut enchaîner en 2026. Le club s'apprête à signer sa première recrue de l'hiver pour renforcer l'équipe.

Selon plusieurs médias japonais, Shion Shinkawa est en route pour Saint-Trond. Le milieu offensif de 18 ans possède un profil polyvalent et peut évoluer à plusieurs postes en attaque, ce qui pourrait représenter une plus-value pour le club.

Wouter Vrancken avait demandé des renforts capables d'apporter de l'impact tout en étant intéressants pour le futur. Shinkawa pourrait être une très belle pioche.

Le Japonais devrait signer un contrat de 3 ans et demi pour continuer sa progression. Il arrive de Sagan Tosu, en deuxième division japonaise. Sa valeur marchande est estimée à 700 000 euros.

Saint-Trond travaille encore avec Sagan Tosu

Le club a l’habitude de recruter là-bas. Le STVV avait recruté Daichi Hayashi auprès de ce club et Daichi Kamada a aussi porté ses couleurs. Shinkawa pourrait être le prochain Japonais à rejoindre le Limbourg.



D'après le journal Het Belang van Limburg, le joueur est en route et pourrait signer son contrat très bientôt.