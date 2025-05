🎥 Une dernière journée décisive : avec un penalty provoqué et un but, un Diable Rouge envoie son club en Europa League

ūüé• Une derni√®re journ√©e d√©cisive : avec un penalty provoqu√© et un but, un Diable Rouge envoie son club en Europa League

Lors de la dernière journée décisive en Série A, Alexis Saelemaekers a provoqué un penalty et a inscrit un but pour permettre à l'AS Rome de s'imposer 0-2 au Torino et de valider son billet pour la prochaine édition de l'Europa League.

Il n'y a pas qu'en Belgique qu'on disputait la dernière journée de championnat, ce week-end. C'était également le cas dans plusieurs autres pays européens, comme en Italie. Vendredi, le Napoli de Romelu Lukaku a remporté le quatrième titre de champion de son histoire après sa victoire contre Cagliari. Les Napolitains comptent une longueur d'avance sur l'Inter, finaliste de la Ligue des Champions. Ce dimanche, les autres rencontres se jouaient, et plusieurs sièges européens devaient encore être distribués. Un Diable Rouge a joué un grand rôle dans la répartition de ceux-ci. Alexis Saelemaekers décisif avec l'AS Rome En effet, Alexis Saelemaekers a provoqué un penalty, inscrit par Leandro Paredes, et a marqué un but lors de la victoire 0-2 de l'AS Rome au Torino. Un succès qui, conjugué à la défaite du voisin rival de la Lazio contre Lecce, offre la cinquième place aux Romains, synonyme de qualification pour la prochaine édition de l'Europa League. C'est la Juventus, qui s'est imposée à Venezia grâce à un but dans les vingt dernières minutes, qui a arraché le quatrième ticket qualificatif pour la Ligue des Champions. L'Atalanta est l'autre qualifié, en compagnie, évidemment, de Naples et de l'Inter. ūüé•‚öĹÔłŹ| Alexis Saelemaekers GOAL ūüÜö Torino#TorinoRoma pic.twitter.com/4Xy5gFw0e9 — Absolute Belgian Fans ūüáßūüá™ (@BelgianFans) May 26, 2025