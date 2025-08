Vincent Kompany tranche dans le vif : un joueur quitte le Bayern

Vincent Kompany façonne le Bayern Munich à sa manière. Arrivé la saison dernière, le coach belge a remporté la Bundesliga. Mais son véritable chantier a commencé cet été.

Leroy Sané s’est envolé librement vers Galatasaray. Mathys Tel, prêté à Tottenham, y a été transféré définitivement. Kompany veut un Bayern plus discipliné, plus cohérent et plus fidèle à sa vision du jeu.

C’est au tour de João Palhinha de faire ses valises. Le Portugais, peu utilisé la saison dernière, n’entrait pas dans les plans du coach. Il est prêté à Tottenham avec une option d’achat.

Palhinha retrouve la Premier League, un championnat où il s’était illustré avec Fulham. Tottenham espère relancer un joueur physique, expérimenté et capable d’apporter de la solidité au milieu.

Kompany montre qu’il veut construire un Bayern à son image. Le Belge prend les commandes avec autorité.

We are delighted to announce the signing of João Palhinha on loan from FC Bayern, subject to international clearance and work permit ✍️