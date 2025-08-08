Le Bayern de Vincent Kompany prêt à recruter un coéquipier d'un Diable Rouge en Angleterre ?

Vincent Kompany pourrait accueillir un coéquipier de Roméo Lavia cet été. L'équipe de l'ancien Diable Rouge aimerait recruter Nicolas Jackson.

Le Bayern s'intéresse au profil de Nicolas Jackson. Le club bavarois s'est renseigné sur son profil selon le journaliste de chez Sky Sport Florian Plettenberg.

Le club allemand a mené des recherches concernant le joueur de Chelsea. Le club a analysé son statut actuel, son prix et ses conditions.

Mais l'équipe de Vincent Kompany n'est pas la seule à être sur le coup. L'AC Milan et la Juventus ont analysé les conditions d'un accord pour le buteur. Newcastle suit également la situation.

Un départ de Chelsea de l'avant-centre est bel et bien probable malgré qu'il ait un contrat qui court actuellement jusqu'en... 2033. Sa valeur marchande est estimée à 50 millions d'euros selon Transfermarkt.

Cependant, c'est bien un prix de 65 millions qui serait fixé pour un départ. Le joueur de 24 ans avait signé un contrat de 10 ans avec Chelsea en juillet 2023 en provenance de Villarreal. Il était arrivé pour 37 millions d'euros.