Eden Hazard révèle son vrai club de cœur... et les fans de Chelsea vont grincer des dents

Eden Hazard a surpris en avouant que Chelsea n'était pas son club de rêve. Fan du Real Madrid et d'Arsenal, il a marqué l'histoire des Blues avec des saisons exceptionnelles.

Eden Hazard était de passage dans l’émission Zack en roue libre, animée par Zack Nani sur YouTube. Détendu, souriant et prêt à se livrer, l’ancien Diable Rouge a évoqué les coulisses de son arrivée à Chelsea.

"Oui je connaissais Chelsea parce que y a eu des Drogba, Anelka, des gens que je kiff, mais ce n'était pas le club qui me faisait rêver." Les premières larmes des supporters de Chelsea coulent.

"Je te le dis maintenant, les gens le savent, j'étais un fan du Real Madrid et de Thierry Henry. J'aimais bien Arsenal à la base. J'ai grandi avec les Gunners. On va couper ça au montage (rires)."

Une déclaration surprenante pour celui qui est devenu une légende à Chelsea. Arrivé en 2012, Hazard a presque tout remporté avec les Blues : deux Premier League, une FA Cup et deux Europa League.

Même si son club de cœur a toujours été le Real Madrid, c’est bien sous les couleurs de Chelsea qu’Hazard a atteint le sommet de sa carrière. De quoi rendre fiers les supporters des Blues.