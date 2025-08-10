🎥 Après Kevin De Bruyne, c'est au tour de Romelu Lukaku de marquer avec le Napoli

Romelu Lukaku a été décisif en match amical ce dimanche. Le Diable Rouge a enfoncé le clou face à une formation de troisième division.

Après la victoire de Naples contre Girona (3-2), une autre rencontre amicale était au programme ce dimanche matin pour les hommes d'Antonio Conte. Le coup d'envoi a été donné à 11h face à la formation de Serie C du Sorrento Calcio 1945.

Alors que ce samedi, Kevin De Bruyne a inscrit deux buts, c'était au tour d'un autre Diable Rouge de marquer aujourd'hui. Romelu Lukaku a planté le quatrième but de la rencontre à la 85e minute de jeu.

Scott McTominay a écarté le jeu en donnant le ballon à Alessandro Zanoli vers le côté droit. Proche du but, l'Italien a ensuite centré à ras de terre pour Big Rom qui a conclu.

Le score final a finalement été de 4-0. Une victoire facile pour l'équipe de Serie A face à une formation largement inférieure. Lorenzo Lucca, Scott McTominay et Luis Hasa sont les autres buteurs de la rencontre.

Ce succès renforce encore un peu plus la confiance des Napolitains après leur victoire "référence" contre Girona. Prochain défi test : l'Olympiakos jeudi à 18h00.