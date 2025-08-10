🎥 Après Kevin De Bruyne, c'est au tour de Romelu Lukaku de marquer avec le Napoli

🎥 Après Kevin De Bruyne, c'est au tour de Romelu Lukaku de marquer avec le Napoli
Deviens fan de Napoli! 265

Romelu Lukaku a été décisif en match amical ce dimanche. Le Diable Rouge a enfoncé le clou face à une formation de troisième division.

Après la victoire de Naples contre Girona (3-2), une autre rencontre amicale était au programme ce dimanche matin pour les hommes d'Antonio Conte. Le coup d'envoi a été donné à 11h face à la formation de Serie C du Sorrento Calcio 1945.

Alors que ce samedi, Kevin De Bruyne a inscrit deux buts, c'était au tour d'un autre Diable Rouge de marquer aujourd'hui. Romelu Lukaku a planté le quatrième but de la rencontre à la 85e minute de jeu.

Scott McTominay a écarté le jeu en donnant le ballon à Alessandro Zanoli vers le côté droit. Proche du but, l'Italien a ensuite centré à ras de terre pour Big Rom qui a conclu.

Le score final a finalement été de 4-0. Une victoire facile pour l'équipe de Serie A face à une formation largement inférieure. Lorenzo Lucca, Scott McTominay et Luis Hasa sont les autres buteurs de la rencontre.

Ce succès renforce encore un peu plus la confiance des Napolitains après leur victoire "référence" contre Girona. Prochain défi test : l'Olympiakos jeudi à 18h00.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Serie A
Serie A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Napoli
Romelu Lukaku
Kevin De Bruyne

Plus de news

Anderlecht s'incline contre Zulte Waregem et loupe l'occasion de réaliser un joli 9 sur 9

Anderlecht s'incline contre Zulte Waregem et loupe l'occasion de réaliser un joli 9 sur 9

18:04
LIVE : Voici les compositions de Standard - Genk ! Live

LIVE : Voici les compositions de Standard - Genk !

17:32
Stijn Stijnen ne cache pas son incompréhension : "Je ne comprends pas Anderlecht"

Stijn Stijnen ne cache pas son incompréhension : "Je ne comprends pas Anderlecht"

17:21
Les murs du vestiaire carolo ont tremblé à la RAAL : "On a joué comme des gamins, c'est une faute professionnelle" Réaction

Les murs du vestiaire carolo ont tremblé à la RAAL : "On a joué comme des gamins, c'est une faute professionnelle"

17:00
4
🎥 Un premier match complètement fou pour Will Still en Angleterre : "Je n'aurais pas pu rêver mieux"

🎥 Un premier match complètement fou pour Will Still en Angleterre : "Je n'aurais pas pu rêver mieux"

16:40
"Il peut être un bon numéro 2" : les supporters lillois donnent leur avis sur leur nouveau gardien Arnaud Bodart

"Il peut être un bon numéro 2" : les supporters lillois donnent leur avis sur leur nouveau gardien Arnaud Bodart

16:20
🎥 Un assist, deux buts : première vraie masterclass de Kevin De Bruyne avec Naples (vidéos)

🎥 Un assist, deux buts : première vraie masterclass de Kevin De Bruyne avec Naples (vidéos)

21:00
LIVE Anderlecht - Zulte Waregem : Anderlecht en route vers un 9/9 en championnat ?

LIVE Anderlecht - Zulte Waregem : Anderlecht en route vers un 9/9 en championnat ?

15:47
Axel Witsel finalement proche de refuser un transfert à l'Udinese ?

Axel Witsel finalement proche de refuser un transfert à l'Udinese ?

16:00
Premier but dans le nouveau stade...et première victoire : la RAAL a enfilé son bleu de travail contre Charleroi

Premier but dans le nouveau stade...et première victoire : la RAAL a enfilé son bleu de travail contre Charleroi

15:28
"Avec un Hazard, on ne sait jamais" : Francky Dury rêve d'un retour de Thorgan Hazard à Zulte Waregem

"Avec un Hazard, on ne sait jamais" : Francky Dury rêve d'un retour de Thorgan Hazard à Zulte Waregem

15:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/08: Antunes Gouveia - Witsel

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/08: Antunes Gouveia - Witsel

14:20
Anderlecht revient à la charge pour un joueur déjà convoité par le passé

Anderlecht revient à la charge pour un joueur déjà convoité par le passé

14:20
"Honte aux dirigeants de ce club" : après les supporters du Standard, c'est Charleroi qui charge la RAAL Réaction

"Honte aux dirigeants de ce club" : après les supporters du Standard, c'est Charleroi qui charge la RAAL

13:40
🎥 "Dis que du bien des Hazard" : Nacer Chadli encouragé par d'anciens coéquipiers avant de commencer un nouveau défi

🎥 "Dis que du bien des Hazard" : Nacer Chadli encouragé par d'anciens coéquipiers avant de commencer un nouveau défi

14:00
Si ce n'est pas un coup de pression, cela y ressemble : un fameux ultimatum dans le dossier Axel Witsel

Si ce n'est pas un coup de pression, cela y ressemble : un fameux ultimatum dans le dossier Axel Witsel

12:40
🎥 "À Charleroi, il n'y a pas d'Ultras" : les Ultras de la RAAL provocateurs envers les supporters des Zèbres

🎥 "À Charleroi, il n'y a pas d'Ultras" : les Ultras de la RAAL provocateurs envers les supporters des Zèbres

13:18
1
Le Standard et Anderlecht devront s'en méfier contre l'Union : l'arme qui rapporte gros depuis le retour en D1A

Le Standard et Anderlecht devront s'en méfier contre l'Union : l'arme qui rapporte gros depuis le retour en D1A

13:00
Le grand changement apporté par Marc Wilmots au Standard ? "Avant, tout le monde était immédiatement au courant"

Le grand changement apporté par Marc Wilmots au Standard ? "Avant, tout le monde était immédiatement au courant"

12:20
La révélation du début de saison d'Anderlecht à coeur ouvert : "J'ai déjà pensé que ce n'était pas le bon club pour moi"

La révélation du début de saison d'Anderlecht à coeur ouvert : "J'ai déjà pensé que ce n'était pas le bon club pour moi"

12:00
Arnaud Bodart s'illustre déjà...aux tirs au but avec Lille, Nathan Ngoy se loupe

Arnaud Bodart s'illustre déjà...aux tirs au but avec Lille, Nathan Ngoy se loupe

11:40
DAZN apporte des explications sur la faible qualité de diffusion de certains matchs de la Challenger Pro League

DAZN apporte des explications sur la faible qualité de diffusion de certains matchs de la Challenger Pro League

11:20
Daan Heymans opéré, un autre absent pour Genk face au Standard : "Personne n'aime jouer ici"

Daan Heymans opéré, un autre absent pour Genk face au Standard : "Personne n'aime jouer ici"

11:00
Une recrue du Club de Bruges rayonne déjà pour sa première titularisation : "Je me sens déjà comme chez moi ici"

Une recrue du Club de Bruges rayonne déjà pour sa première titularisation : "Je me sens déjà comme chez moi ici"

10:40
1
🎥 Un match amical, vraiment ? La tension monte avec Amadou Onana, qui reçoit un crachat en plein visage

🎥 Un match amical, vraiment ? La tension monte avec Amadou Onana, qui reçoit un crachat en plein visage

10:20
1
Thomas Meunier sur le départ après seulement un an ? La blessure qui pourrait cacher un malaise plus profond

Thomas Meunier sur le départ après seulement un an ? La blessure qui pourrait cacher un malaise plus profond

10:00
Un rôle revu avec la montée...pour ne plus jamais redevenir entraîneur ? Les vérités de Nicolas Frutos

Un rôle revu avec la montée...pour ne plus jamais redevenir entraîneur ? Les vérités de Nicolas Frutos

09:40
📷 Image pixellisée, angle de vue bancal : DAZN attaqué de toutes parts pour sa diffusion de la D1B

📷 Image pixellisée, angle de vue bancal : DAZN attaqué de toutes parts pour sa diffusion de la D1B

09:20
"C'est comme à l'école primaire" : Ivan Leko fulmine après la défaite contre l'Union

"C'est comme à l'école primaire" : Ivan Leko fulmine après la défaite contre l'Union

09:00
2
"Le staff m'a préparé à ça" : Zakaria Atteri réagit aux sifflets des supporters du RFC Liège

"Le staff m'a préparé à ça" : Zakaria Atteri réagit aux sifflets des supporters du RFC Liège

08:20
Une aide inattendue : comment...Ricardo Sa Pinto pourrait décoincer la situation de Moussa Djenepo

Une aide inattendue : comment...Ricardo Sa Pinto pourrait décoincer la situation de Moussa Djenepo

08:40
Ardon Jashari s'exprime enfin après la longue saga de son transfert à Milan : "Une place spéciale dans ma famille"

Ardon Jashari s'exprime enfin après la longue saga de son transfert à Milan : "Une place spéciale dans ma famille"

07:20
🎥 Bienvenue en Belgique : la VAR hors service, l'arbitre communique avec Tubize... via son téléphone portable

🎥 Bienvenue en Belgique : la VAR hors service, l'arbitre communique avec Tubize... via son téléphone portable

07:40
Une première pour Nielsen et plusieurs retours : voici la composition probable du Standard pour affronter Genk Analyse

Une première pour Nielsen et plusieurs retours : voici la composition probable du Standard pour affronter Genk

06:40
"Je nous donne 30 % de chances" : comment Zulte Waregem compte créer l'exploit à Anderlecht

"Je nous donne 30 % de chances" : comment Zulte Waregem compte créer l'exploit à Anderlecht

07:00
Le Standard confronté à son premier gros test de la saison, face au Racing Genk

Le Standard confronté à son premier gros test de la saison, face au Racing Genk

06:20

Plus de news

Les plus populaires

Serie A

 Journée 1
Sassuolo Sassuolo 23/08 Napoli Napoli
Genoa Genoa 23/08 Lecce Lecce
AS Roma AS Roma 23/08 Bologna Bologna
AC Milan AC Milan 23/08 Cremonese Cremonese
Cagliari Cagliari 24/08 Fiorentina Fiorentina
Como Como 24/08 Lazio Lazio
Juventus Juventus 24/08 Parma Parma
Atalanta Atalanta 24/08 Pisa Pisa
Udinese Udinese 25/08 Hellas Verona Hellas Verona
Inter Inter 25/08 Torino Torino
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved