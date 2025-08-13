Une place de numéro un envisageable ? Un ancien gardien de Pro League bientôt en concurrence avec Arnaud Bodart

Une place de numéro un envisageable ? Un ancien gardien de Pro League bientôt en concurrence avec Arnaud Bodart
Photo: © photonews
Arnaud Bodart est en ce moment le premier gardien de Lille depuis le départ de Lucas Chevalier au PSG. Mais un nouveau portier est en approche.

En signant à Lille, Arnaud Bodart savait que la place de titulaire serait moins facile à décrocher qu'à Metz et au Standard. Mais il savait également que Lucas Chevalier, icône et gardien numéro du LOSC, était sur le départ cet été.

De fait, l'international français a signé au PSG pour 40 millions, poussant Gianluigi Donnarumma vers la sortie avec un certain fracas. Un transfert qui fait évidemment plus les affaires de Bodart que du portier transalpin.

Mais dans ce petit jeu de chaises musicales, il était acquis que Lille n'allait pas tarder à réagir en faisant venir un autre gardien. La situation semble se préciser. Bodart sera vraisemblablement en concurrence avec un gardien turc la saison prochaine.

Une concurrence plus abordable ?

Selon les informations du journaliste turc Yağız Sabuncuoğlu, confirmées par L'Equipe, c'est Berke Ozer qui est en passe de signer. International turc (deux sélections), le gardien d'Eyüpspor serait arrivé dans le Nord pour parapher un contrat de quatre ans.

Le LOSC payerait entre 4,5 et 5 millions d'euros pour l'ancien gardien de...Westerlo. Les propriétaires turcs du club campinois avaient réussi à attirer Ozer en prêt en provenance de Fenerbahce pendant deux saisons. Il avait ainsi défendu les filets de Westerlo en D1B de 2019 à 2021.

