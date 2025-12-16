L'ancien Brugeois absent pour la bataille des Flandres ? Gand refuse la suspension proposée à Michal Skoras

Photo: © photonews
Exclu en fin de rencontre contre l'Antwerp, Michal Skoras se voit proposer une suspension de deux matchs effectifs et d'un troisième avec sursis. Une sanction que La Gantoise refuse d'accepter.

Michal Skoras a écopé d’un carton rouge en toute fin de match contre le Royal Antwerp, alors que son équipe était menée 0-2. Il devrait donc très probablement manquer la rencontre contre le Club de Bruges, dimanche.

Le parquet fédéral propose trois matchs de suspension, dont deux effectifs

"Le parquet fédéral propose normalement une sanction de trois matchs, dont un avec sursis, ou éventuellement deux matchs effectifs et deux matchs avec sursis. Cependant, deux éléments pourraient permettre d’alléger la peine", indique Het Nieuwsblad.

"Tout d’abord, le parquet est convaincu que le joueur n’avait aucunement l’intention de commettre cette faute audacieuse (ce qui ressort immédiatement de sa réaction). Ensuite, il faut tenir compte de l’absence d’antécédents disciplinaires."

La Gantoise n'est pas d'accord avec la proposition

"Dans ces conditions, le parquet propose une suspension de trois matchs, dont deux effectifs et un avec sursis, accompagnée d’une amende de 2 500 €. Si cette proposition n’est pas acceptée, le parquet se réserve le droit de demander une sanction disciplinaire plus sévère lors de l’audience."

Selon le quotidien du nord du pays, La Gantoise ne serait pas d'accord avec cette proposition, ce qui signifie que l’affaire sera jugée lors d’une audience. Après un verdict prévu mercredi, un appel pourrait encore être interjeté jusqu'à vendredi. Verra-t-on Skoras sur le terrain contre le Club de Bruges ? La probabilité reste très faible.

