Inquiétude pour Romelu Lukaku à quelques semaines de la trêve internationale ?
Lors du match amical de Naples contre l'Olympiakos, Romelu Lukaku est sorti blessé. Au vu des gestes du joueur, il semblerait s'agir d'une élongation, qui pourrait le tenir éloigné des terrain jusqu'à la trêve internationale.

Les images ne plairont pas à Rudi Garcia. Lors d'un match amical entre le Napoli et l'Olympiakos, ce jeudi, Romelu Lukaku, après un contact avec un joueur adverse, s'est effondré en se tenant l'arrière de la cuisse. Vraisemblablement une blessure musculaire pour le buteur belge, qui a immédiatement dû être remplacé.

Les gestes de Lukaku à l'attention de son entraîneur Antonio Conte laissent penser que l'attaquant pense à une élongation, ce qui pourrait le tenir éloigné des terrains un petit temps. Pour la reprise du championnat, dans une semaine, cela semble en tout cas compromis.

Mais qu'en sera-t-il pour septembre et les qualifications de la Coupe du Monde 2026 ? Si Romelu Lukaku est ne serait-ce que convalescent de sa blessure musculaire, on l'imagine mal affronter le Kazakhstan et le Liechtenstein, des adversaires que la Belgique devrait pouvoir gérer sans lui.

On attendra bien sûr un point médical du Napoli après la rencontre amicale contre l'Olympiakos pour en savoir plus.

Pour le détail, Kevin De Bruyne était également titulaire dans cette rencontre amicale, mais n'a pas été décisif. Naples s'est imposé 2 buts à 1 face aux Grecs. 

