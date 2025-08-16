Officiel : coup dur pour Vincent Kompany, un joueur du Bayern quitte le club après 339 matchs pour l'Arabie Saoudite

Une semaine avant la reprise de la Bundesliga, Vincent Kompany perd un élément décisif. Kingsley Coman quitte la Bavière après 339 matchs, direction l'Arabie Saoudite.

Champion en titre lors de la première saison de Vincent Kompany, le Bayern Munich entamera la défense de son sacre vendredi prochain, lors d’un duel déjà très attendu face au RB Leipzig.

Avant cela, les Bavarois disputeront ce samedi soir (20h30) la Supercoupe d’Allemagne contre Stuttgart, vainqueur de la Coupe après une finale surprise face à l’Arminia Bielefeld, promu de la 3. Liga en 2. Bundesliga.

Une rencontre précédée par la perte d’un joueur clé pour Vincent Kompany, qui rejoint l’Arabie Saoudite. L’information est officielle pour Kingsley Coman, qui s’est engagé en faveur d’Al-Nassr, le club de Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, João Félix, Aymeric Laporte, Mohamed Simakan, Íñigo Martínez et Marcelo Brozovic.

Kingsley Coman rejoint Ronaldo et d'autres stars en Arabie Saoudite

L’entraîneur du Bayern perd un élément majeur : en comptant la Coupe du monde des clubs disputée cet été, Kingsley Coman a disputé 45 rencontres la saison dernière, pour un bilan de neuf buts et six passes décisives.

Au total, il a disputé 339 rencontres officielles pour le club, inscrivant 72 buts et délivrant 71 passes décisives, remportant 21 trophées collectifs, dont la Ligue des champions en 2020, où il a inscrit le seul but de la finale contre le PSG, son club formateur. L’indemnité de transfert serait inférieure à 30 millions d’euros, selon le BILD.

Le Bayern Munich a déjà commencé à compenser son départ en annonçant, il y a quelques jours, l’arrivée de Luis Díaz en provenance de Liverpool pour 70 millions d’euros. Jonathan Tah, défenseur central du Bayer Leverkusen, a également signé en Bavière pour deux millions d’euros, tout comme le jeune milieu de terrain d’Hoffenheim Tom Bischof pour 300 000 €. Kingsley Coman est le deuxième départ majeur de l’été au Bayern, après celui de Mathys Tel à Tottenham pour 35 millions d’euros.

Kingsley Coman

