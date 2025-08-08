Un joueur de Vincent Kompany reçoit une proposition salariale exorbitante d'un club étranger

Un joueur de Vincent Kompany reçoit une proposition salariale exorbitante d'un club étranger
Kingsley Coman attire les convoitises en Arabie saoudite. Une proposition salariale lui a déjà été présentée par Al-Nassr, qui en a fait sa priorité au poste d'ailier.

Actuellement sous contrat avec le Bayern jusqu'au 30 juin 2027, Kingsley Coman pourrait bien quitter le club cet été. Al-Nassr a déjà fait une offre au joueur selon le journaliste Sky Sport Florian Plettenberg.

Une somme colossale de 20 à 25 millions d'euros nets par an lui est proposée avec un contrat courant jusqu'en 2028. Le joueur n'a pas encore fait son choix. Les clubs saoudiens, dont Al-Nassr, suivent le Français depuis mars.

Le Bayern est informé de cette proposition. Cependant, aucune offre officielle n'a encore été faite aux Bavarois jusqu'à présent. Des discussions entre les deux clubs ont débuté, révèle Fabrizio Romano.

Le natif de Paris est estimé à 30 millions d'euros selon Transfermarkt. Il est arrivé en Bavière en 2015 et n'a depuis plus jamais quitté le club. Un transfert au Moyen-Orient serait un véritable bouleversement pour lui après près de 10 ans en Allemagne.

Une offre devrait prochainement être faite de la part d'Al-Nassr au Bayern. L'actuel joueur de Vincent Kompany jouerait aux côtés d’un certain... Cristiano Ronaldo en cas de signature. Son départ serait en tout cas une grosse perte pour les Bavarois.

