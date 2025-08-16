Premier succès pour Karel Geraerts à la tête du Stade de Reims !

Pour sa première rencontre de Ligue 2 à Auguste-Delaune, l'entraineur belge l'a emporté 1-0 face à Guingamp ce samedi après-midi. Il s'agit de sa toute première victoire en match officiel.

A l'issue d'un passage à l'Union Saint-Gilloise où il a bien failli être champion et d'une saison à Schalke 04, où le succès n'a pas été aussi présent qu'escompté, Karel Geraerts, un temps pressenti au Standard, est aujourd'hui en poste au Stade de Reims. Un club fraichement relégué en Ligue 2.

Après quelques rencontres amicales d'avant saison où Reims a notamment affronté Louvain et Zulte-Waregem, Karel Geraerts a commencé son aventure en Ligue 2, avec l'objectif de replacer le club marnais en première division française.

Quatre points sur six après deux journées

Ce samedi, pour son premier match à Auguste-Delaune, l'entraineur belge a connu le plus court des succès. 1-0 contre Guingamp avec une rose signée Thiemoko Diarra. Ce qui pointe le total de Reims à 4/6 après le partage 2-2 à Amiens lors de la journée inaugurale.

Notons que dans la sélection de ce samedi se trouvaient un Belge et un Belgicain en les personnes de Maxime Busi et Teddy Teuma (ex-Union).

Lors de la prochaine et 3ème journée, le lundi 25 août, Geraerts et ses hommes iront à Pau. Avec pour mission de rester invaincu et conserver une place dans les premiers rôles du classement de l'antichambre du football français.