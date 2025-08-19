Vincent Kompany vivement critiqué par une légende du Bayern Munich

Vincent Kompany vivement critiqué par une légende du Bayern Munich
Deviens fan de Bayern Munich! 603

Vincent Kompany a vécu une première saison très réussie avec le Bayern Munich, mais désormais, les attentes seront plus élevées. Il le sait, au FC Hollywood, il y a toujours beaucoup de pression.

Il y a quelques jours, un cadre du Bayern Munich s'est permis une sortie étonnante : Harry Kane a ainsi critiqué la taille de l'effectif bavarois, estimant que le directeur sportif et le coach avaient encore le temps d'agir pour renforcer le groupe

Une déclaration avec laquelle Lothar Matthaüs n'est pas vraiment d'accord. Mais ce n'est pas pour autant que la légende du Bayern Munich (plus de 400 matchs pour le club bavarois) défend Vincent Kompany : "En préparation, Karl (17 ans), Wanner (19 ans), Kusi-Asare (18 ans) et Mike (16 ans) ont montré qu'ils avaient le niveau", estime-t-il sur Sky Deutschland.

"Je trouve totalement incompréhensible de la part de Kompany de choisir Guerreiro pour remplacer Gnabry à la 80e contre Stuttgart", pointe Matthaüs. "Guerreiro est un bon joueur mais je suis sûr que la direction aurait préféré voir un jeune talent jouer".

Une critique étonnante car Kompany a déjà prouvé dans sa carrière, et notamment à Anderlecht, qu'il appréciait lancer des jeunes. "Ils ont besoin de confiance, mais avec ce genre de choix, Vincent Kompany la leur enlève", assène Lothar Matthaüs. "Il préfère Guerreiro, qui n'a même pas sa place en tant que doublure de Gnabry". 

Après avoir remporté le titre et, désormais, la Supercoupe d'Allemagne, Kompany sait ce qu'il a à faire : rester champion, et si possible aller chercher la Champions League... 

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Bundesliga
Bundesliga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Bayern Munich

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/08: Arokodare - Tchatchoua

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/08: Arokodare - Tchatchoua

18:20
Blessé, Lukaku sera-t-il remplacé... par un attaquant de Pro League ?

Blessé, Lukaku sera-t-il remplacé... par un attaquant de Pro League ?

18:20
Surprenant : Stéphane Pauwels fait son retour sur la RTBF le temps d'une émission

Surprenant : Stéphane Pauwels fait son retour sur la RTBF le temps d'une émission

17:30
Il a refusé le Standard et l'Italie : Axel Witsel séduit par un argument bien particulier à Gérone

Il a refusé le Standard et l'Italie : Axel Witsel séduit par un argument bien particulier à Gérone

17:00
Un ancien de La Gantoise et ex-international néerlandais décède inopinément

Un ancien de La Gantoise et ex-international néerlandais décède inopinément

16:30
Anderlecht a envoyé un message clair à Keisuke Goto, qui était très courtisé

Anderlecht a envoyé un message clair à Keisuke Goto, qui était très courtisé

16:00
Jackson Tchatchoua signe à Wolverhampton : voici le montant bienvenu que touche Charleroi

Jackson Tchatchoua signe à Wolverhampton : voici le montant bienvenu que touche Charleroi

15:30
Cyriel Dessers évoque un retour en Belgique... et cite un club surprenant

Cyriel Dessers évoque un retour en Belgique... et cite un club surprenant

15:00
"C'est irritant pour un groupe" : la révélation surprenante de Frank Boeckx sur Vincent Kompany

"C'est irritant pour un groupe" : la révélation surprenante de Frank Boeckx sur Vincent Kompany

12:20
🎥 Le clapping gênant des joueurs d'Anderlecht à Dender : "Aucune motivation, aucune envie d'être là..."

🎥 Le clapping gênant des joueurs d'Anderlecht à Dender : "Aucune motivation, aucune envie d'être là..."

14:30
"Nos résultats masquent la réalité" : Bruges espère conserver son brin de chance face aux Rangers

"Nos résultats masquent la réalité" : Bruges espère conserver son brin de chance face aux Rangers

14:00
Un départ se profile à Milan... pour faire de la place à Mario Stroeykens ?

Un départ se profile à Milan... pour faire de la place à Mario Stroeykens ?

13:30
Après un début de saison très réussi, le KV Malines perd un titulaire important

Après un début de saison très réussi, le KV Malines perd un titulaire important

13:00
Besnik Hasi est catégorique : voici pourquoi Cédric Hatenboer et Mihajlo Cvetkovic ne jouent pas avec les A d'Anderlecht

Besnik Hasi est catégorique : voici pourquoi Cédric Hatenboer et Mihajlo Cvetkovic ne jouent pas avec les A d'Anderlecht

12:40
Quatre candidats pour remplacer Romelu Lukaku chez les Diables Rouges : qui saura saisir sa chance ?

Quatre candidats pour remplacer Romelu Lukaku chez les Diables Rouges : qui saura saisir sa chance ?

12:00
5
🎥 "Il sacrifie l'ADN du club, les joueurs sont déçus avec lui" : grosses critiques pour Besnik Hasi à Anderlecht

🎥 "Il sacrifie l'ADN du club, les joueurs sont déçus avec lui" : grosses critiques pour Besnik Hasi à Anderlecht

11:40
Officiel : le Sporting Charleroi tient son nouvel atout offensif... et le remplaçant de Nikola Stulic ?

Officiel : le Sporting Charleroi tient son nouvel atout offensif... et le remplaçant de Nikola Stulic ?

11:20
Un transfert est-il exclu ? Nicky Hayen justifie la sélection de Joël Ordonez pour affronter les Rangers

Un transfert est-il exclu ? Nicky Hayen justifie la sélection de Joël Ordonez pour affronter les Rangers

11:00
Officiel : le Sporting Charleroi se sépare d'un défenseur, qui rentre dans son pays natal

Officiel : le Sporting Charleroi se sépare d'un défenseur, qui rentre dans son pays natal

10:34
Du renfort pour Rik De Mil : un international algérien arrive à Charleroi

Du renfort pour Rik De Mil : un international algérien arrive à Charleroi

10:00
1
Un temps cité à Anderlecht, Gaëtan Coucke passe sa visite médicale et est de retour en Europe

Un temps cité à Anderlecht, Gaëtan Coucke passe sa visite médicale et est de retour en Europe

09:30
C'est officiel : Noë Dussenne est de retour en Pro League !

C'est officiel : Noë Dussenne est de retour en Pro League !

09:00
🎥 Un ex-Mauve seul buteur et un premier succès, mais : débuts frustrants pour deux Belges en Premier League

🎥 Un ex-Mauve seul buteur et un premier succès, mais : débuts frustrants pour deux Belges en Premier League

08:30
C'est fait : le Standard va se séparer d'un indésirable et réaliser une énorme économie salariale

C'est fait : le Standard va se séparer d'un indésirable et réaliser une énorme économie salariale

08:00
"Moi, je ne peux pas perdre" : ex-adjoint des Rangers, le T1 de Westerlo se livre avant le barrage européen de Bruges

"Moi, je ne peux pas perdre" : ex-adjoint des Rangers, le T1 de Westerlo se livre avant le barrage européen de Bruges

07:40
"Sa position n'a pas changé" : cette figure emblématique des Diables cherche toujours à quitter son club

"Sa position n'a pas changé" : cette figure emblématique des Diables cherche toujours à quitter son club

07:20
Pourquoi le Sporting d'Anderlecht est passé à côté d'une magnifique opportunité concernant Leander Dendoncker

Pourquoi le Sporting d'Anderlecht est passé à côté d'une magnifique opportunité concernant Leander Dendoncker

07:00
1
🎥 Un triplé, mais une défaite : une pépite belge explose la défense des U21 de Tottenham

🎥 Un triplé, mais une défaite : une pépite belge explose la défense des U21 de Tottenham

06:30
Le Standard a vu ce qui le sépare du sommet : "On ne peut pas se permettre ça à ce niveau" Interview

Le Standard a vu ce qui le sépare du sommet : "On ne peut pas se permettre ça à ce niveau"

06:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/08: Pierrot - Varela - Tzolis

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/08: Pierrot - Varela - Tzolis

22:30
Romelu Lukaku remis sur pied par le célèbre kiné belge Lieven Maesschalck : voici ce qui attend le Diable Rouge

Romelu Lukaku remis sur pied par le célèbre kiné belge Lieven Maesschalck : voici ce qui attend le Diable Rouge

23:00
Un joueur du RFC Liège pourrait faire son grand retour à Seraing cet été

Un joueur du RFC Liège pourrait faire son grand retour à Seraing cet été

22:30
Ivan Leko réclame du renfort, mais reste exigeant : un excédentaire devrait partir, mais son transfert est bloqué

Ivan Leko réclame du renfort, mais reste exigeant : un excédentaire devrait partir, mais son transfert est bloqué

22:00
Ivan Leko prend les devants à Gand : un système d'amendes renforcé pour encadrer les joueurs

Ivan Leko prend les devants à Gand : un système d'amendes renforcé pour encadrer les joueurs

21:40
Il manque peu de choses à cette RAAL pour gagner en D1A : "On est promus, mais on doit faire mieux"

Il manque peu de choses à cette RAAL pour gagner en D1A : "On est promus, mais on doit faire mieux"

21:20
Réunion décisive ce lundi : un accord est tombé entre Christos Tzolis et le Club de Bruges

Réunion décisive ce lundi : un accord est tombé entre Christos Tzolis et le Club de Bruges

21:00

Plus de news

Les plus populaires

Bundesliga

 Journée 1
Bayern Munich Bayern Munich 22/08 RB Leipzig RB Leipzig
Union Berlin Union Berlin 23/08 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 23/08 Hoffenheim Hoffenheim
Eintracht Francfort Eintracht Francfort 23/08 Werder Brême Werder Brême
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 23/08 Wolfsburg Wolfsburg
Freiburg Freiburg 23/08 FC Augsburg FC Augsburg
FC St. Pauli FC St. Pauli 23/08 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 24/08 1. FC Cologne 1. FC Cologne
B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 24/08 Hambourg Hambourg
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved