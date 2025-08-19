Vincent Kompany vivement critiqué par une légende du Bayern Munich

Vincent Kompany a vécu une première saison très réussie avec le Bayern Munich, mais désormais, les attentes seront plus élevées. Il le sait, au FC Hollywood, il y a toujours beaucoup de pression.

Il y a quelques jours, un cadre du Bayern Munich s'est permis une sortie étonnante : Harry Kane a ainsi critiqué la taille de l'effectif bavarois, estimant que le directeur sportif et le coach avaient encore le temps d'agir pour renforcer le groupe.

Une déclaration avec laquelle Lothar Matthaüs n'est pas vraiment d'accord. Mais ce n'est pas pour autant que la légende du Bayern Munich (plus de 400 matchs pour le club bavarois) défend Vincent Kompany : "En préparation, Karl (17 ans), Wanner (19 ans), Kusi-Asare (18 ans) et Mike (16 ans) ont montré qu'ils avaient le niveau", estime-t-il sur Sky Deutschland.

"Je trouve totalement incompréhensible de la part de Kompany de choisir Guerreiro pour remplacer Gnabry à la 80e contre Stuttgart", pointe Matthaüs. "Guerreiro est un bon joueur mais je suis sûr que la direction aurait préféré voir un jeune talent jouer".

Une critique étonnante car Kompany a déjà prouvé dans sa carrière, et notamment à Anderlecht, qu'il appréciait lancer des jeunes. "Ils ont besoin de confiance, mais avec ce genre de choix, Vincent Kompany la leur enlève", assène Lothar Matthaüs. "Il préfère Guerreiro, qui n'a même pas sa place en tant que doublure de Gnabry".

Après avoir remporté le titre et, désormais, la Supercoupe d'Allemagne, Kompany sait ce qu'il a à faire : rester champion, et si possible aller chercher la Champions League...