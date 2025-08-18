Climat tendu au Bayern : un cadre met Vincent Kompany dans l'embarras

Le Bayern a décroché la Supercoupe d'Allemagne contre Stuttgart. Mais la fête a vite été rattrapée par les propos inattendus d'Harry Kane.

Le Bayern Munich a démarré sa saison de la meilleure des manières en s’imposant face à Stuttgart en Supercoupe d’Allemagne. Une soirée de fête et des sourires sur la pelouse.

Dans l’euphorie générale, Harry Kane a choisi un autre ton. L’attaquant anglais, arrivé en 2023, n’a pas l’habitude de sortir des déclarations de ce genre. Relayés par GoalDeutschland, ses propos ont rapidement fait le tour des médias.

Une pique ou un message ?

"C'est l’un des effectifs les plus petits dans lesquels j'ai joué. Il reste encore du temps avant la fermeture du mercato et les décisions pourraient être prises par Max, Christoph et l'entraîneur."

"Nous avons quelques jeunes joueurs qui ont très bien joué en pré-saison mais nous sommes un peu court, ce qui n’est pas de notre ressort." a t-il conclu.

Vincent Kompany, conscient de cette réalité, n’avait pas osé le dire aussi franchement. Kane a choisi de briser le silence. Dans ce genre de situation, les dirigeants ont souvent tendance à recadrer le joueur en interne.