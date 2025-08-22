"Mentalement, c'était assez chaud..." : les confidences de Samuel Mbangula sur son départ d'Italie

"Mentalement, c'était assez chaud..." : les confidences de Samuel Mbangula sur son départ d'Italie
Photo: SV Werder Bremen
Formé en partie à la Juventus après avoir notamment joué en jeunes à Anderlecht ou à Bruges, Samuel Mbangula a disputé un total de 32 matchs avec l'équipe turinoise. Cet été, son aventure dans la formation italienne est officiellement arrivée à sa fin. L'ailier revient sur son départ.

L’arrivée du nouveau coach Igor Tudor en mars dernier n'a pas été positive pour lui : "On va dire que je n’étais pas considéré par le coach. Je le sentais, aussi bien aux entraînements que pendant les matches. Je ne m’échauffais même pas pour pouvoir rentrer au jeu."

"Pendant la Coupe du monde des clubs, ça n’est d’ailleurs pas arrivé une seule fois. À un moment donné, quand il y a eu le deal avec Nottingham, le club m’a indiqué d’aller m’entraîner à part du noyau. Avant le match contre Manchester City, il n’y avait pas mon maillot dans le vestiaire. On a voulu me faire comprendre, sans la moindre explication, que je ne faisais plus partie du groupe, que je devais partir. Tout simplement," explique le nouveau joueur du Werder Brême au micro de Sudinfo.

"Ce changement d’entraîneur a tout changé pour moi," pointe-t-il. "C’est le football, malheureusement. Je n’étais visiblement pas dans ses plans, je n’avais pas le profil qu’il souhaitait. Je peux comprendre même si je pense que je pouvais apporter quelque chose. Peu importe le système dans lequel on joue car j’ai déjà prouvé que je pouvais évoluer à différentes positions."

Je suis heureux d’avoir trouvé un nouveau club qui me fait confiance

Samuel Mbangula a paraphé un contrat jusqu'en juin 2030. Le Bruxellois est heureux d’avoir trouvé un club qui lui fait confiance : "Je suis heureux d’avoir trouvé un nouveau club qui me fait confiance, qui croit en moi et qui a investi dans ce que je sais faire de mieux, à savoir jouer au football. C’est vrai que c’était un été compliqué car j’ai connu la misère à la fin de mon aventure à la Juventus."

"J’en ai bavé en toute franchise. Mentalement, c’était assez chaud…," confie l'ailier gauche. "Le plus important était de rester concentré, continuer à m’entraîner pour maintenir la forme et, ensuite, faire le bon choix entre les différentes propositions. Venir au Werder, c’était donc la meilleure chose pour moi."

Juventus
Samuel Mbangula Tshifunda

