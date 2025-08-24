Pas étonnant que Liverpool le suive : Malick Fofana lance l'OL vers une belle victoire contre Metz

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Malick Fofana a brillé lors de la belle victoire de l'OL contre Metz. Auteur de son premier but en Ligue 1 cette saison après une passe décisive à Lens, le jeune Belge confirme sa forme.

Malick Fofana n’a pas mis longtemps à faire lever le Groupama Stadium samedi soir. À la 25e minute, l’ailier belge a signé un geste d’un pur attaquant : contrôle, feinte et frappe dans le petit filet. Lyon a ouvert la marque grâce à sa pépite.

Ce but a libéré l’OL. Cinq minutes plus tard, Corentin Tolisso doublait la mise. Adam Karabec enfonce le clou à la 83e minute pour le 3-0. Une victoire qui permet à Lyon d'être en tête du classement avec six points sur six.

En forme

Fofana s’affirme comme l’une des belles promesses de ce début de championnat. Passeur décisif lors de la première journée face à Lens, il a cette fois trouvé le chemin des filets.

L’Olympique Lyonnais a fixé son prix à environ 60 millions d’euros. Plusieurs clubs de Premier League suivent sa situation. Liverpool attend de voir comment évolue le dossier Isak à Newcastle.

Une vente de Fofana soulagerait des finances lyonnaises dans le rouge, d’autant que John Textor a souvent privilégié ses autres clubs au détriment de l’OL.