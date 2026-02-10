Critiqué comme en Belgique : le Portugal veut remplacer Roberto Martinez et cible une légende

Roberto Martinez ne devrait pas voir son contrat prolongé à la tête de l'équipe nationale portugaise. Selon la presse locale, le favori pour lui succéder ne serait autre que José Mourinho.

Roberto Martinez a été démis de ses fonctions de sélectionneur des Diables Rouges après la Coupe du monde 2022, quittant également son poste de directeur technique de l'Union belge.

L’entraîneur espagnol n’a cependant pas tardé à retrouver un poste, puisqu’il a été nommé à la tête de l’équipe nationale portugaise moins de dix jours plus tard, à la surprise générale, alors qu’il était considéré comme l’un des principaux responsables de l’absence de trophée pour les Diables Rouges.

Remporter un titre, Roberto Martinez a pourtant réussi à le faire avec le Portugal, en remportant la Ligue des Nations en 2025. Pourtant, le sélectionneur de 52 ans y est critiqué… pour les mêmes raisons qu’en Belgique.

Roberto Martinez remplacé par José Mourinho après la Coupe du monde ?

Les supporters portugais déplorent son manque de flexibilité tactique et sa tendance à rappeler systématiquement les mêmes joueurs, certains désormais âgés et évoluant en dehors des cinq grands championnats européens. Le cas Cristiano Ronaldo, toujours le premier inscrit sur la feuille de match, suscite également de vifs débats.

Roberto Martinez n’est donc pas en grande odeur de sainteté au Portugal, et il est fort probable qu’il quitte son poste à l’expiration de son contrat, le 31 juillet prochain, après la Coupe du monde. Seul un parcours exceptionnel, voire une victoire finale, pourrait modifier ce scénario.





La fédération portugaise sait qu’elle devra se mettre à la recherche d’un nouveau sélectionneur et aurait déjà identifié une cible prioritaire. Selon ESPN, il s’agirait de José Mourinho, l’actuel entraîneur de Benfica, qui se serait vu proposer le poste de sélectionneur du Portugal après le Mondial. Le Special One n’a jamais dirigé de sélection nationale et pourrait ainsi accomplir, sans doute, l’un des derniers rêves qui lui manquent dans sa carrière.