Critiqué comme en Belgique : le Portugal veut remplacer Roberto Martinez et cible une légende

Critiqué comme en Belgique : le Portugal veut remplacer Roberto Martinez et cible une légende
Photo: © photonews
Deviens fan de Portugal! 67

Roberto Martinez ne devrait pas voir son contrat prolongé à la tête de l'équipe nationale portugaise. Selon la presse locale, le favori pour lui succéder ne serait autre que José Mourinho.

Roberto Martinez a été démis de ses fonctions de sélectionneur des Diables Rouges après la Coupe du monde 2022, quittant également son poste de directeur technique de l'Union belge.

L’entraîneur espagnol n’a cependant pas tardé à retrouver un poste, puisqu’il a été nommé à la tête de l’équipe nationale portugaise moins de dix jours plus tard, à la surprise générale, alors qu’il était considéré comme l’un des principaux responsables de l’absence de trophée pour les Diables Rouges.

Remporter un titre, Roberto Martinez a pourtant réussi à le faire avec le Portugal, en remportant la Ligue des Nations en 2025. Pourtant, le sélectionneur de 52 ans y est critiqué… pour les mêmes raisons qu’en Belgique.

Roberto Martinez remplacé par José Mourinho après la Coupe du monde ?

Les supporters portugais déplorent son manque de flexibilité tactique et sa tendance à rappeler systématiquement les mêmes joueurs, certains désormais âgés et évoluant en dehors des cinq grands championnats européens. Le cas Cristiano Ronaldo, toujours le premier inscrit sur la feuille de match, suscite également de vifs débats.

Roberto Martinez n’est donc pas en grande odeur de sainteté au Portugal, et il est fort probable qu’il quitte son poste à l’expiration de son contrat, le 31 juillet prochain, après la Coupe du monde. Seul un parcours exceptionnel, voire une victoire finale, pourrait modifier ce scénario.

La fédération portugaise sait qu’elle devra se mettre à la recherche d’un nouveau sélectionneur et aurait déjà identifié une cible prioritaire. Selon ESPN, il s’agirait de José Mourinho, l’actuel entraîneur de Benfica, qui se serait vu proposer le poste de sélectionneur du Portugal après le Mondial. Le Special One n’a jamais dirigé de sélection nationale et pourrait ainsi accomplir, sans doute, l’un des derniers rêves qui lui manquent dans sa carrière.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Match amical (Pays)
Match amical (Pays) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Portugal
José Mourinho
Roberto Martinez

Plus de news

La Croky Cup, puis la 25e journée de Pro League : voici tous les arbitres désignés

La Croky Cup, puis la 25e journée de Pro League : voici tous les arbitres désignés

11:00
Étonnant : cité dans un club français, Will Still pourrait faire les affaires... du Sporting d'Anderlecht

Étonnant : cité dans un club français, Will Still pourrait faire les affaires... du Sporting d'Anderlecht

10:30
Le choix fort de Vincent Euvrard au Standard : Thomas Henry peut-il encore renverser la situation ?

Le choix fort de Vincent Euvrard au Standard : Thomas Henry peut-il encore renverser la situation ?

10:00
1
Un départ ou une prolongation de contrat ? Maarten Vandevoordt est fixé au RB Leipzig

Un départ ou une prolongation de contrat ? Maarten Vandevoordt est fixé au RB Leipzig

09:00
Genk retrouve des couleurs et peut encore rêver du top 6 : ce qui a changé depuis l'arrivée de Nicky Hayen

Genk retrouve des couleurs et peut encore rêver du top 6 : ce qui a changé depuis l'arrivée de Nicky Hayen

08:30
Il voulait réussir chez les Mauves : les raisons qui ont poussé Edward Still à quitter Anderlecht

Il voulait réussir chez les Mauves : les raisons qui ont poussé Edward Still à quitter Anderlecht

08:00
1
🎥 Décisif dès ses débuts : ce Diable Rouge prend confiance en Liga, malgré une lourde défaite

🎥 Décisif dès ses débuts : ce Diable Rouge prend confiance en Liga, malgré une lourde défaite

07:40
Discussions en cours : Anderlecht proche d'enregistrer un retour très important à Neerpede

Discussions en cours : Anderlecht proche d'enregistrer un retour très important à Neerpede

07:20
Où cela a-t-il dérapé ? Un économiste du sport remonte à l'origine des maux de Marc Coucke à Anderlecht

Où cela a-t-il dérapé ? Un économiste du sport remonte à l'origine des maux de Marc Coucke à Anderlecht

07:00
L'arbitre de Charleroi - Cercle recadré : "J'ai un peu de travail d'analyse à faire avec lui"

L'arbitre de Charleroi - Cercle recadré : "J'ai un peu de travail d'analyse à faire avec lui"

06:30
1
Jérémy Taravel T1 d'Anderlecht, voilà qui fait écho à Liège : "Il peut suivre les pas de David Hubert"

Jérémy Taravel T1 d'Anderlecht, voilà qui fait écho à Liège : "Il peut suivre les pas de David Hubert"

23:00
Marc Coucke nostalgique de l'ère Kompany : "À l'époque, il y avait de l'énergie et une vision"

Marc Coucke nostalgique de l'ère Kompany : "À l'époque, il y avait de l'énergie et une vision"

22:30
2
"Parfois, dans la vie, on change d'avis" : le changement de Felice Mazzù pour battre Rik De Mil

"Parfois, dans la vie, on change d'avis" : le changement de Felice Mazzù pour battre Rik De Mil

22:00
Grand remaniement à venir chez les Francs Borains : Pascal Scime fait un pas de côté

Grand remaniement à venir chez les Francs Borains : Pascal Scime fait un pas de côté

21:40
Pocognoli cherche encore : "Je n'ai pas hérité d'une équipe qui a été bâtie en fonction de mes idées"

Pocognoli cherche encore : "Je n'ai pas hérité d'une équipe qui a été bâtie en fonction de mes idées"

21:20
Le premier but concédé par Anderlecht aurait-il dû être annulé ? Jonathan Lardot est formel

Le premier but concédé par Anderlecht aurait-il dû être annulé ? Jonathan Lardot est formel

21:00
4
Notre équipe de la semaine : Malines, STVV, Bruges... et même un Anderlechtois à l'honneur

Notre équipe de la semaine : Malines, STVV, Bruges... et même un Anderlechtois à l'honneur

20:40
La défaite de trop pour le Standard ? "Cette fois, ils sont éliminés de la course aux Champions Play-Offs"

La défaite de trop pour le Standard ? "Cette fois, ils sont éliminés de la course aux Champions Play-Offs"

20:20
Le genou lâche en plein échauffement : un Diable supplémentaire sur la touche

Le genou lâche en plein échauffement : un Diable supplémentaire sur la touche

19:30
Officiel : Genk renforce son staff en se servant chez les Francs Borains

Officiel : Genk renforce son staff en se servant chez les Francs Borains

20:00
Une drôle d'histoire : un club de Pro League va-t-il chiper le mythique matricule 1 de l'Antwerp ?

Une drôle d'histoire : un club de Pro League va-t-il chiper le mythique matricule 1 de l'Antwerp ?

19:00
Le Parquet a eu la main lourde : Jules Gaudin connait sa sanction après son coup de coude

Le Parquet a eu la main lourde : Jules Gaudin connait sa sanction après son coup de coude

18:40
L'Eurostar ne passe pas deux fois : Edward Still et Karim Belhocine présentés en grande pompe

L'Eurostar ne passe pas deux fois : Edward Still et Karim Belhocine présentés en grande pompe

18:16
Son avenir est scellé : un grand talent du Club de Bruges prolonge jusqu'en 2029

Son avenir est scellé : un grand talent du Club de Bruges prolonge jusqu'en 2029

18:00
Un trophée aux Pays-Bas, un échec à l'étranger : qui est Paul Simonis, le candidat n°1 d'Anderlecht ?

Un trophée aux Pays-Bas, un échec à l'étranger : qui est Paul Simonis, le candidat n°1 d'Anderlecht ?

17:40
"Qu'il revienne pour de bon" : enfin des nouvelles de Roméo Lavia à Chelsea

"Qu'il revienne pour de bon" : enfin des nouvelles de Roméo Lavia à Chelsea

17:20
Frédéric Taquin fou d'un Unioniste : "J'avais envie de lui mettre une baffe mais de le prendre dans mes bras" Réaction

Frédéric Taquin fou d'un Unioniste : "J'avais envie de lui mettre une baffe mais de le prendre dans mes bras"

16:40
Les boissons en tribunes à nouveau autorisées à Sclessin, mais le Standard sera plus strict

Les boissons en tribunes à nouveau autorisées à Sclessin, mais le Standard sera plus strict

17:00
Capitaine du SL16 FC, il rêve de faire ses débuts pros au Standard... mais attire déjà les clubs étrangers

Capitaine du SL16 FC, il rêve de faire ses débuts pros au Standard... mais attire déjà les clubs étrangers

16:20
"Peut-être dès ce vendredi" : blessé depuis novembre, un Diable Rouge est tout proche de faire son retour

"Peut-être dès ce vendredi" : blessé depuis novembre, un Diable Rouge est tout proche de faire son retour

16:00
Certains Carolos ont marqué des points...mais ce n'est pas une bonne nouvelle pour Hans Cornelis Analyse

Certains Carolos ont marqué des points...mais ce n'est pas une bonne nouvelle pour Hans Cornelis

15:20
Le CEO d'Anderlecht, Kenneth Bornauw, évoque Olivier Renard et Edward Still : "Nous regrettons cet exode"

Le CEO d'Anderlecht, Kenneth Bornauw, évoque Olivier Renard et Edward Still : "Nous regrettons cet exode"

15:40
1
📷 Surprenant : Edward Still à Watford... avec un ancien entraîneur d'Anderlecht comme adjoint ?

📷 Surprenant : Edward Still à Watford... avec un ancien entraîneur d'Anderlecht comme adjoint ?

15:00
3
Proche d'Anderlecht en 2022... et maintenant à la tête de l'équipe A : Jérémy Taravel, l'improbable parcours

Proche d'Anderlecht en 2022... et maintenant à la tête de l'équipe A : Jérémy Taravel, l'improbable parcours

14:40
Après Thibaut Courtois, un deuxième gardien belge en Liga ?

Après Thibaut Courtois, un deuxième gardien belge en Liga ?

13:20
Perdre et laisser filer le top 6 peut aussi cacher du positif : "Franchement ? C'était notre meilleur match"

Perdre et laisser filer le top 6 peut aussi cacher du positif : "Franchement ? C'était notre meilleur match"

14:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 1
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved