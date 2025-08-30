🎥 Le club idéal pour rebondir ? Leander Dendoncker offre la première victoire d'Oviedo en Liga

Muzamel Rahmat
🎥 Le club idéal pour rebondir ? Leander Dendoncker offre la première victoire d'Oviedo en Liga
Leander Dendoncker ouvre son compteur avec Oviedo. Son but offre au promu sa première victoire de la saison en Liga.

Leander Dendoncker tente de se relancer après une saison compliquée. Mis de côté à Aston Villa par Unai Emery, puis prêté sans convaincre à Anderlecht, l’ancien Diable Rouge a choisi un nouveau départ en Espagne. En fin de contrat, il a signé cet été au Real Oviedo, promu en Liga.

Son baptême du feu n’a pas été simple. Pour son premier match, Dendoncker affrontait le Real Madrid de Thibaut Courtois. Oviedo s’est incliné 0-3 et le milieu belge s’est fait remarquer par une tentative de lobe sur son compatriote.

Mais dès sa deuxième apparition, il a su répondre sur le terrain. Aligné une nouvelle fois dans le onze de départ, Dendoncker a ouvert le score à la 40e minute. Sur un centre de Haissem Hassan, le Belge a ajusté son pied gauche pour inscrire son premier but sous ses nouvelles couleurs.

Son but a permis à son équipe de l’emporter face à la Real Sociedad. Un succès face à un adversaire solide.

C’est peut-être le déclic pour Dendoncker. L’ancien mauve offre à son club ses trois premiers points depuis le retour en Liga.

