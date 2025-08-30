Un score de tennis : Lille s'offre un festival avec Meunier et Ngoy

Énorme victoire pour nos Belges de Lille. Les Dogues se sont imposés 7-1 contre Lorient en Ligue 1. Meunier et Ngoy étaient titulaires.

Le LOSC continue sur sa lancée. Après un premier succès la semaine passée, les Lillois ont confirmé en écrasant Lorient 1-7 ce samedi. Une deuxième victoire qui place provisoirement les Dogues en tête de la Ligue 1 avec 7 points.

Deux Belges figuraient dans le onze de départ : Thomas Meunier, solide dans son couloir et Nathan Ngoy, arrivé du Standard cet été. Le jeune défenseur découvre la Ligue 1 mais a trouvé sa place dans l’effectif de Bruno Genesio.

Le match a mis du temps à se lancer. Longtemps stériles, les deux équipes se sont quittées sur un 0-0 à la pause. Mais au retour des vestiaires, Lille a appuyé sur l’accélérateur. Perraud puis Matias Fernandez-Pardo ont fait la différence. Lorient a réagi grâce à Tosin sur penalty.

Le Belgo-Espagnol Fernandez-Pardo a inscrit un doublé à la 77e minute avant qu’Igamane ne porte le score à 1-4 quelques minutes plus tard. La fin de match a ressemblé à un entraînement. Haraldsson puis encore Igamane et Sahraoui ont transformé la victoire en correction 1-7.

Arnaud Bodart, l’ancien gardien du Standard de Liège, est resté sur le banc. C’est le gardien turc Berke Özer qui est le numéro un pour le moment.