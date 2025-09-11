Voici quand Paul Pogba pourrait faire son grand retour sur les terrains de football

Voici quand Paul Pogba pourrait faire son grand retour sur les terrains de football
Photo: © photonews
Longtemps écarté des terrains pour une histoire de dopage, Paul Pogba a retrouvé cet été un nouveau club. Le milieu de terrain a signé un contrat avec l'AS Monaco. Mais il n'a pas encore fait ses grands débuts sous sa nouvelle tunique, mais alors quand ceux-ci pourraient avoir lieu ?

Adi Hütter, l'entraîneur du club monégasque, a donné des nouvelles de son joueur en conférence de presse. "Après la prochaine trêve internationale, je pense qu'on pourra le voir jouer pour l'AS Monaco," a-t-il avancé selon L'Équipe.

Le coach se montre rassurant à propos du Français : "Il est sur le bon chemin. Ça prend un peu plus de temps que pour Ansu, mais il va bien."

"Je ne dirais pas que je suis surpris mais je suis impressionné par ce qu'il fait chaque jour pour revenir. C'est un joueur très professionnel. J'espère le revoir après la prochaine trêve internationale," conclut-il.

Des débuts face à Angers ? 

Si l’on se tient aux propos de son entraîneur, Paul Pogba pourrait faire ses débuts sous les couleurs de l'AS Monaco le 18 octobre. Après la trêve internationale d'octobre, l'équipe se déplacera à Angers avant de recevoir Tottenham quatre jours après en Ligue des Champions. Le premier match à domicile en championnat après la trêve aura lieu le 25 octobre contre Toulouse.

Les Monégasques devront donc encore un peu patienter. Mais une chose est sûre, le champion du monde 2018 fait tout son possible pour revenir à son meilleur niveau. Parviendra-t-il à surprendre les observateurs ? Réponse probable dans un peu plus d'un mois.

