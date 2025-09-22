Même en Ligue 2, Lucas Stassin va finir par devenir Diable Rouge

Lucas Stassin s'est offert un doublé ce week-end contre Reims, dont une superbe frappe enroulée. La relégation en Ligue 2 n'a rien changé aux qualités de l'ex-Anderlechtois.

Ce sont des images croisées dont l'ironie n'a pas échappé aux supporters d'Anderlecht. Alors que Luis Vazquez offrait une prestation indigente de plus face à l'Antwerp, Lucas Stassin, avec l'AS Saint-Etienne, inscrivait deux buts, dont une merveille digne de Kasper Dolberg.

Inutile de revenir sur le départ de Stassin du RSCA, qui est de l'histoire ancienne. Mais alors que l'absence de vrais 9 à Neerpede est régulièrement pointée, voir le seul buteur digne de ce nom à y avoir été formé depuis longtemps (depuis Lukaku?) briller en Ligue 2 est assez frappant.

Cet été, Stassin a longtemps espéré. Sans déclarations tapageuses, sans partir au clash, il espérait naturellement qu'un transfert se fasse - Lens et Lille ont été des destinations évoquées au fil de l'été. Mais bien vite, on a compris que Saint-Etienne ne le lâcherait pas, et c'était bien leur droit. La situation a pesé sur Lucas Stassin, comme l'expliquait son père récemment.

En Ligue 2 mais Diable Rouge ?

Mais désormais, l'attaquant belge est visiblement décidé à tirer le maximum de la situation. Oui, il évolue en Ligue 2, mais il y est un titulaire important, et a des responsabilités : si l'ASSE veut remonter, il faudra que Stassin fasse une grande saison et inscrive de grands buts - comme ce week-end face à Reims.

Et de son côté, Stassin aura besoin de faire une grande saison s'il veut persuader Rudi Garcia de le sélectionner, même en évoluant en Ligue 2. Car ses qualités sont les mêmes qu'il y a 6 mois, quand il brillait à l'échelon du dessus. Et la concurrence, elle, ne progresse pas vraiment. Ni Openda, ni Batshuayi n'ont trouvé le chemin des filets cette saison, en 6 et 5 matchs respectivement.

Romelu Lukaku, bien sûr, est blessé : en octobre et très probablement en novembre, il y aura donc toujours une place à prendre dans la sélection. Roméo Vermant devrait revenir sous peu et sera l'un des concurrents de Stassin mais l'absence de temps de jeu pour Batshuayi lors du dernier rassemblement international prouve qu'il y a clairement un coup à jouer...