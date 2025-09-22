"Il était harcelé tous les jours pendant le mercato" : les confidences du père de Lucas Stassin sur son fils

Stéphane Stassin s'est exprimé à propos de son fils dans une interview accordée à Le Progrès. Celui-ci explique comment Lucas Stassin a vécu le mercato estival.

"Pendant le mercato, il m’appelait pour me dire qu’il ne réussissait pas à dormir. Son téléphone n’arrêtait pas de sonner, il était harcelé tous les jours," confie le père du joueur.

Il était difficile pour lui de s'exprimer sur le terrain avec les offres qu'il recevait, celles-ci lui prenaient la tête : "On lui proposait tout et n’importe quoi. C’était impossible d’être performant dans de telles conditions."

Il n’a vraiment qu’une envie, c’est de remonter avec Saint-Étienne

"Quand le mercato s’est terminé, il s’est dit : Ok, je vais rester à Saint-Étienne, je vais me donner à fond pour le club et le faire monter."

"Il n’a vraiment qu’une envie, c’est de remonter avec Saint-Étienne," pointe Stéphane Stassin. Pour le moment, cela est en bonne voie : les Verts sont premiers au classement avec quatre victoires et deux nuls après six journées.

Cette saison, Lucas Stassin a déjà été décisif à quatre reprises en cinq matchs avec le club de Ligue 2. Le week-end dernier, il a planté un doublé face au Stade de Reims tandis que le 13 septembre, il a inscrit un but et délivré une passe décisive contre Clermont. La fin du mercato semble en effet l'avoir libéré, lui qui est désormais en grande forme depuis la clôture de celui-ci.

