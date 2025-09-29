Un clash entre Conte et De Bruyne ? La défaite contre l'AC Milan met le feu à Naples

Muzamel Rahmat
Photo: © photonews

Il n'aura pas fallu longtemps. Kevin De Bruyne, connu pour son franc-parler, serait en conflit avec Antonio Conte.

Kevin De Bruyne n’était pas content de son remplacement et s’était dirigé directement vers le banc sans serrer la main d'Antonio Conte. Les caméras ont capté le moment.

À cause du résultat ?

Dans les médias italiens, on parlait d’un De Bruyne "visiblement mécontent". Sur les réseaux sociaux, le débat a éclaté : pourquoi sortir un créateur comme De Bruyne au moment où Naples avait besoin de ça ?

Lire aussi… 🎥 Saelemaekers frappe, De Bruyne répond : les Diables animent l'affiche entre l'AC Milan et Naples

Conte avait un autre plan, il a fait entrer Lang et Neres sur les ailes, avec Lucca comme point d’appui dans l’axe. Pour beaucoup, c’était une humiliation.

Après la rencontre, Conte avait réagi en conférence de presse. "J’espère que Kevin était irrité par le résultat. Si c’est à cause de son remplacement, alors il s’en prend à la mauvaise personne", a-t-il lancé aux journalistes.

De Bruyne n’a pas l’habitude de ça

Le capitaine Giovanni Di Lorenzo a tenté d’apaiser les tensions : "C’est exagéré de ne parler que de l’incident avec Kevin. Ce sont des choses qui arrivent dans le football. Nous allons régler ça en interne", a-t-il déclaré diplomatiquement.

Le ton semble bel et bien donné. Dans sa carrière, De Bruyne a connu des frictions avec certains entraîneurs, mais la plupart du temps, ça s’est résolu. Avec Conte, ça paraît plus compliqué. Pep Guardiola l’a toujours traité avec respect et confiance.

