🎥 Cyril Ngonge plante un but somptueux en Serie A : son premier de la saison

Cyril Ngonge a inscrit son premier but de la saison ce lundi soir. Le joueur belge était titulaire face à Parme.

Il a égalisé cinq minutes après le retour des vestiaires. Et de quelle manière ! Servi par Saúl Coco, il a éliminé un homme en se retournant parfaitement avant d'armer une frappe somptueuse à environ vingt mètres de la cage.

Son ballon a terminé sur le côté gauche du but. Le portier de Parme, Zion Suzuki, n'a absolument rien pu faire, si ce n'est voir le ballon terminer au fond des filets.

Premier but de la saison, mais pas décisif pour la première fois

Ce n'est pas la première fois qu'il est décisif cette saison. Le Diable Rouge a également déjà délivré deux passes décisives depuis le début du nouvel exercice.

Son premier assist en match officiel cette saison remonte au 14 septembre dernier. Il avait été passeur décisif dans le succès de son équipe contre la Roma (0-1). En Coupe d'Italie, jeudi dernier, il a remis le couvert (victoire 1-0).

Cependant, cette fois-ci, son but n'aura pas suffi pour ne serait-ce que prendre un petit point. Mateo Pellegrino a inscrit son second but de la soirée à la 72e, permettant à Parme de remporter son premier match dans l'élite du football italien cette saison.