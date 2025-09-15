Ce Diable Rouge est décisif pour la première fois de la saison en Serie A

Cyril Ngonge a été décisif pour la première fois de la saison dimanche. L'ailier droit a délivré une passe décisive pour Giovanni Simeone.

Le Torino du joueur prêté par Naples s'est imposé 0-1 face à la Roma. Une victoire importante pour les hommes de Marco Baroni, qui remportent leur premier match de la saison en Serie A !

Cyril Ngonge a disputé 65 minutes de jeu. Depuis son arrivée, il s'est pleinement intégré dans le onze de base puisqu'après trois rencontres de championnat, il a à chaque fois démarré en tant que titulaire.

Après s'être relevé suite à un duel, le joueur belge a écarté sur le côté gauche pour son coéquipier Giovanni Simeone. Le buteur a ensuite parfaitement poursuivi le travail avec une frappe somptueuse permettant à son équipe de prendre les devants.

Au classement, le Torino est 9e après trois journées de Serie A. Le club compte actuellement quatre points avec un bilan d'une victoire, un nul et une défaite.

La semaine prochaine, l'équipe italienne recevra l'Atalanta. Parviendra-t-elle à enchaîner un deuxième succès de suite ?