Kevin De Bruyne connaît sa sanction après son clash avec Conte

Muzamel Rahmat
L'épisode tendu entre De Bruyne et Conte s'est terminé autour d'une idée originale. Le Belge devra organiser un repas pour toute l'équipe.

Le week-end dernier, Kevin De Bruyne n’a pas digéré son remplacement face à l’AC Milan. Fou de rage, le Belge a quitté la pelouse sans cacher sa frustration. Une scène qui a fait couler beaucoup d’encre à Naples.

Antonio Conte n’a pas laissé passer l’attitude de son meneur de jeu. En conférence de presse, l’entraîneur italien avait glissé qu’il espérait que ce comportement n'avait rien avoir avec le changement.

Lire aussi… "Conte a eu raison de le remplacer" : un ancien grand coach s'en prend à Kevin De Bruyne

Selon le quotidien napolitain IL Mattino et relayé par Het Laatste Nieuws, l’histoire s’est réglée en interne. Pas de sanction ni d’amende, mais une solution plus conviviale. De Bruyne devra inviter l’ensemble de ses coéquipiers au restaurant.

Une manière originale d’apaiser les tensions et de transformer une crise en moment d’équipe. L’idée plaît aux joueurs, qui n’ont pas manqué de taquiner le Belge.

Le dîner n'aura pas lieu tout de suite, le calendrier de Naples est chargé. Peut-être que Romelu Lukaku sera sur pied au moment donné.

Kevin De Bruyne

