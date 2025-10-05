🎥 Son entrée en jeu a fait basculer le match : Kevin De Bruyne mène Naples vers la victoire

Naples semblait se diriger vers une deuxième défaite consécutive en Serie A avant que le vent ne tourne.

Le Napoli accueillait le Genoa, lanterne rouge de Serie A. Antonio Conte laissait Kevin De Bruyne sur le banc et Naples était mené 0-1 après un but du jeune Jeff Ekhator (34e), 18 ans, mais a retrouvé un nouveau souffle grâce à l'entrée en jeu de KDB.

Le Belge montait au jeu peu après le repos (50e) et avec le rythme et l'intensité de la pression de Naples qui augmentaient, le Diable Rouge a également multiplié les passes en profondeur. Le Genoa cédait finalement sous la pression, Naples égalisait à l'heure de jeu via Anguissa.

Après plusieurs nouvelles franches occasions des locaux, Hojlund plantait finalement le but de la victoire (75e). À l’origine de ce but : un centre de l'infatigable De Bruyne.

Grâce à cette victoire, Naples reste co-leader de la Serie A avec 15 points sur 18. De Bruyne a prouvé qu'il reste un élément clé et peut désormais se tourner vers la trêve internationale avec les Diables Rouges.