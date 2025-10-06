Nicolas Raskin pourrait être coaché par un ancien entraîneur de Jupiler Pro League

Russell Martin a pris la porte aux Glasgow Rangers après quelques mois seulement. Qui lui succédera ? Plusieurs noms circulent en Ecosse.

Nicolas Raskin peut souffler. Après moins de 5 mois, Russell Martin a déjà pris la porte aux Glasgow Rangers suite au partage contre Falkirk. Un cinquième match nul cette saison qui laisse les Rangers à la 8e place du championnat, loin de la tête.

Les relations entre Raskin et Martin étaient tendues depuis l'été et le fait que le Belge espérait ouvertement un transfert. Reste désormais à savoir qui le remplacera à la tête des Rangers, qui doivent redresser la barre en Scottish Premiership mais aussi en Europa League.



Lire aussi… 🎥 Entraîneur sous escorte policière, joueurs enfermés dans le stade : chaos complet chez les Rangers

Le premier nom cité juste après le licenciement de Russell Martin avait été celui de Steven Gerrard, qui a dirigé les Rangers de 2018 à 2021 et est actuellement libre après son départ d'Al-Ettifaq. Mais le Scottish Sun pointe désormais d'autres pistes.

L'un des entraîneurs évoqués était notamment Sean Dyche, coach de Burnley durant 10 ans et en poste à Everton de 2023 à janvier dernier. Mais le candidat n°1, toujours selon le Sun, serait un ancien entraîneur de Jupiler Pro League : Kevin Muscat.

Muscat a porté les couleurs des Rangers durant sa carrière de joueur, même s'il s'est surtout distingué avec Wolverhampton (199 matchs). Après avoir débuté sa carrière d'entraîneur au Melbourne Victory, Muscat avait débarqué en Europe du côté de Saint-Trond mais n'était resté que 6 mois, de juillet à décembre 2020.

Depuis, l'Australien a dirigé le Yokohama FC de 2021 à 2023, avant un passage au Shanghai Port de 2023 à 2025. Il est actuellement sans poste, et pourrait donc rebondir et relever un défi particulièrement compliqué.