"C'est un comportement inacceptable" : le concurrent d'Arnaud Bodart dans de très sales draps

Du côté de Lille, Arnaud Bodart lutte avec Berke Özer pour une place de titulaire. Le gardien turc a vécu une trêve internationale tourmentée.

Pour l'heure, Arnaud Bodart n'a eu droit qu'à une seule apparition avec Lille, lorsque Berke Özer s'était légèrement blessé. Pendant que le Liégeois a pu bénéficier de quelques jours de congé pendant la trêve, son concurrent a rejoint l'équipe nationale turque. Il s'y est fait remarquer dans le mauvais sens.

Alors que l'équipe venait de gagner 1-6 en Bulgarie, Özer (absent de la feuille de match) a quitté le groupe au retour à Istanbul. La fédération turque déplore de ne pas avoir été prévenue : "Il a quitté notre centre d'entraînement à son retour à Istanbul, invoquant son absence pour le match Bulgarie-Turquie de samedi, et ce sans l'autorisation de notre encadrement technique et administratif. C'est un comportement inacceptable".

Vexé de son statut de deuxième gardien ?

Risquant une comparution assez salée devant la commission de discipline, le principal concerné s'est défendu sur ses réseaux sociaux, arguant qu'il avait prévenu l'encadrement et fait part au staff d'une douleur musculaire. Mais le torchon brûle bel et bien : Özer a également répliqué en pointant des choix "non motivés par les performances", du sélectionneur Vincenzo Montella.

En conférence de presse, l'Italien a explosé : "Les joueurs doivent eux aussi assumer leurs responsabilités. Berke Özer a justifié sa décision en expliquant qu'il n'appréciait pas les décisions prises par l'équipe d'entraîneurs. Mais nous représentons notre pays et c'est une question d'honneur ! On ne peut pas simplement quitter le camp d'entraînement sans prévenir personne. Si on le fait, il y a des conséquences", a-t-il déclaré, dans des propos relayés par L'Equipe.

"Lorsque j'ai invité Berke pour la première fois, il jouait encore en Deuxième Division. Lorsque nous sommes allés aux États-Unis en juin, je l'ai laissé disputer ses deux premiers matches internationaux avant qu'il ne rejoigne Lille. Il souhaite que la sélection se fasse en fonction des performances, mais si c'était le cas, il ne serait pas non plus titulaire lors des prochains matches internationaux. Il me déçoit beaucoup. Je suis tellement déçu, vraiment...", a-t-il conclu. Arnaud Bodart pourrait bien avoir de la compagnie lors des prochaines trêves internationales.