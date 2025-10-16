"C'est un comportement inacceptable" : le concurrent d'Arnaud Bodart dans de très sales draps

"C'est un comportement inacceptable" : le concurrent d'Arnaud Bodart dans de très sales draps
Photo: © photonews
Deviens fan de Lille OSC! 135

Du côté de Lille, Arnaud Bodart lutte avec Berke Özer pour une place de titulaire. Le gardien turc a vécu une trêve internationale tourmentée.

Pour l'heure, Arnaud Bodart n'a eu droit qu'à une seule apparition avec Lille, lorsque Berke Özer s'était légèrement blessé. Pendant que le Liégeois a pu bénéficier de quelques jours de congé pendant la trêve, son concurrent a rejoint l'équipe nationale turque. Il s'y est fait remarquer dans le mauvais sens.

Alors que l'équipe venait de gagner 1-6 en Bulgarie, Özer (absent de la feuille de match) a quitté le groupe au retour à Istanbul. La fédération turque déplore de ne pas avoir été prévenue : "Il a quitté notre centre d'entraînement à son retour à Istanbul, invoquant son absence pour le match Bulgarie-Turquie de samedi, et ce sans l'autorisation de notre encadrement technique et administratif. C'est un comportement inacceptable".

Vexé de son statut de deuxième gardien ?

Risquant une comparution assez salée devant la commission de discipline, le principal concerné s'est défendu sur ses réseaux sociaux, arguant qu'il avait prévenu l'encadrement et fait part au staff d'une douleur musculaire. Mais le torchon brûle bel et bien : Özer a également répliqué en pointant des choix "non motivés par les performances", du sélectionneur Vincenzo Montella.

En conférence de presse, l'Italien a explosé : "Les joueurs doivent eux aussi assumer leurs responsabilités. Berke Özer a justifié sa décision en expliquant qu'il n'appréciait pas les décisions prises par l'équipe d'entraîneurs. Mais nous représentons notre pays et c'est une question d'honneur ! On ne peut pas simplement quitter le camp d'entraînement sans prévenir personne. Si on le fait, il y a des conséquences", a-t-il déclaré, dans des propos relayés par L'Equipe.

"Lorsque j'ai invité Berke pour la première fois, il jouait encore en Deuxième Division. Lorsque nous sommes allés aux États-Unis en juin, je l'ai laissé disputer ses deux premiers matches internationaux avant qu'il ne rejoigne Lille. Il souhaite que la sélection se fasse en fonction des performances, mais si c'était le cas, il ne serait pas non plus titulaire lors des prochains matches internationaux. Il me déçoit beaucoup. Je suis tellement déçu, vraiment...", a-t-il conclu. Arnaud Bodart pourrait bien avoir de la compagnie lors des prochaines trêves internationales.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Ligue 1
Ligue 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Lille OSC
Arnaud Bodart

Plus de news

On ne le changera pas : la réponse de Roberto Martinez qui fait enrager le Portugal

On ne le changera pas : la réponse de Roberto Martinez qui fait enrager le Portugal

09:00
La France sortie aux tirs au but ! Anderlecht et Charleroi attendront encore quelques jours

La France sortie aux tirs au but ! Anderlecht et Charleroi attendront encore quelques jours

08:30
La D1B...et la D1A chamboulées ? Un club belge d'envergure se joint aux Francs Borains et à Seraing

La D1B...et la D1A chamboulées ? Un club belge d'envergure se joint aux Francs Borains et à Seraing

07:40
Le Standard en deuil : Jean-Pierre Marchal s'est éteint

Le Standard en deuil : Jean-Pierre Marchal s'est éteint

07:20
Le RSC Anderlecht a mis l'Union Belge en colère

Le RSC Anderlecht a mis l'Union Belge en colère

07:00
Le Standard ne veut pas regarder derrière : "Ne pas laisser l'écart se creuser"

Le Standard ne veut pas regarder derrière : "Ne pas laisser l'écart se creuser"

06:30
Qualifié pour la Coupe du Monde 2026, Hugo Broos confirme la décision prise il y a longtemps déjà

Qualifié pour la Coupe du Monde 2026, Hugo Broos confirme la décision prise il y a longtemps déjà

23:00
Sébastien Pocognoli va mettre en place un plan pour relancer la carrière de Paul Pogba

Sébastien Pocognoli va mettre en place un plan pour relancer la carrière de Paul Pogba

22:30
2
Poussé vers la sortie par Anderlecht cet été, il fait sensation : "Les grands clubs doivent aller le chercher"

Poussé vers la sortie par Anderlecht cet été, il fait sensation : "Les grands clubs doivent aller le chercher"

22:00
Suffisant pour les relancer ? L'Olympic Charleroi annonce une grande nouvelle

Suffisant pour les relancer ? L'Olympic Charleroi annonce une grande nouvelle

21:40
C'est officiel : Michael Verschueren succède à Wouter Vandenhaute au RSC Anderlecht

C'est officiel : Michael Verschueren succède à Wouter Vandenhaute au RSC Anderlecht

21:08
Le fossoyeur Gérard Lopez frappe encore : après Mouscron, un autre club proche de la disparition

Le fossoyeur Gérard Lopez frappe encore : après Mouscron, un autre club proche de la disparition

21:00
Le duo Renard-Hasi plus que jamais sous pression à Anderlecht

Le duo Renard-Hasi plus que jamais sous pression à Anderlecht

20:40
Surprenant, mais Bruges se frotte les mains : une Gazelle parmi les 25 nominés au Golden Boy

Surprenant, mais Bruges se frotte les mains : une Gazelle parmi les 25 nominés au Golden Boy

20:20
📷 Mieux vaut tard que jamais : la photo officielle du RSCA pour la saison 2025-2026

📷 Mieux vaut tard que jamais : la photo officielle du RSCA pour la saison 2025-2026

20:00
Blessés et incertains avant un match crucial : le point de Vincent Euvrard au Standard

Blessés et incertains avant un match crucial : le point de Vincent Euvrard au Standard

19:30
Deux grands talents belges présents dans un prestigieux classement international !

Deux grands talents belges présents dans un prestigieux classement international !

19:00
2
Pourquoi David Hubert à l'Union Saint-Gilloise, ça pourrait bien... marcher Analyse

Pourquoi David Hubert à l'Union Saint-Gilloise, ça pourrait bien... marcher

18:40
Officiel : des années après Anderlecht, Jonas De Roeck va coacher chez le rival

Officiel : des années après Anderlecht, Jonas De Roeck va coacher chez le rival

18:20
Les agresseurs connaissent leur peine pour avoir poignardé à 11 reprises le chauffeur du Club de Bruges

Les agresseurs connaissent leur peine pour avoir poignardé à 11 reprises le chauffeur du Club de Bruges

18:00
Un ancien espoir belge, qui a notamment évolué au Standard de Liège, a failli signer en D1B cet été

Un ancien espoir belge, qui a notamment évolué au Standard de Liège, a failli signer en D1B cet été

17:30
Axel Witsel, un record à célébrer et à perpétuer "chez lui", au Standard : "J'espère être là, à la maison" Interview

Axel Witsel, un record à célébrer et à perpétuer "chez lui", au Standard : "J'espère être là, à la maison"

16:40
Donald Trump passe à la menace en vue de la Coupe du Monde 2026

Donald Trump passe à la menace en vue de la Coupe du Monde 2026

17:00
Le Real Madrid et le FC Barcelone prêts à recruter un cadre de Vincent Kompany ?

Le Real Madrid et le FC Barcelone prêts à recruter un cadre de Vincent Kompany ?

16:20
🎥 📷 Voici à quoi devrait ressembler le nouveau maillot domicile des Diables Rouges

🎥 📷 Voici à quoi devrait ressembler le nouveau maillot domicile des Diables Rouges

16:00
Paul Pogba bientôt entraîné par Sébastien Pocognoli ? Il faudra encore un peu patienter

Paul Pogba bientôt entraîné par Sébastien Pocognoli ? Il faudra encore un peu patienter

15:00
Elle a dit "oui" : Jérémy Doku franchit une étape importante dans sa vie personnelle

Elle a dit "oui" : Jérémy Doku franchit une étape importante dans sa vie personnelle

15:40
Frenkie De Jong prolonge au FC Barcelone avec une clause totalement dingue dans son nouveau contrat !

Frenkie De Jong prolonge au FC Barcelone avec une clause totalement dingue dans son nouveau contrat !

15:20
Rudi Garcia a son groupe à 80% pour 2026 : qu'est-ce qui peut encore changer ?

Rudi Garcia a son groupe à 80% pour 2026 : qu'est-ce qui peut encore changer ?

14:40
🎥 La joie d'Hugo Broos, premier coach belge qualifié pour un Mondial avec une nation étrangère

🎥 La joie d'Hugo Broos, premier coach belge qualifié pour un Mondial avec une nation étrangère

14:20
1
"C'était dangereux" : les couloirs des Diables restent fragiles, mais pour d'autres raisons qu'il y a 15 ans Analyse

"C'était dangereux" : les couloirs des Diables restent fragiles, mais pour d'autres raisons qu'il y a 15 ans

13:40
Voici ce qui rend le "Der Klassiker" entre le Bayern et Dortmund si spécial, selon Vincent Kompany

Voici ce qui rend le "Der Klassiker" entre le Bayern et Dortmund si spécial, selon Vincent Kompany

14:00
L'ancien joueur du Standard, Edmilson Junior, est qualifié pour la Coupe du monde 2026 avec le Qatar

L'ancien joueur du Standard, Edmilson Junior, est qualifié pour la Coupe du monde 2026 avec le Qatar

13:20
Préparation de la Coupe du monde 2026 : qu'est-ce qui a poussé l'Union belge à refuser le Moyen-Orient ?

Préparation de la Coupe du monde 2026 : qu'est-ce qui a poussé l'Union belge à refuser le Moyen-Orient ?

13:00
Un gros club de Liga s'intéresse de très près à un joueur du Club de Bruges

Un gros club de Liga s'intéresse de très près à un joueur du Club de Bruges

12:40
Nouvel échec pour l'Union belge : un jeune défenseur préfère jouer pour les Pays-Bas

Nouvel échec pour l'Union belge : un jeune défenseur préfère jouer pour les Pays-Bas

12:20
3

Plus de news

Les plus populaires

Ligue 1

 Journée 8
PSG PSG 17/10 Strasbourg Strasbourg
Nice Nice 18/10 Lyon Lyon
Angers Angers 18/10 Monaco Monaco
Marseille Marseille 18/10 Le Havre Le Havre
Lens Lens 19/10 Paris FC Paris FC
Toulouse Toulouse 19/10 Metz Metz
Rennes Rennes 19/10 Auxerre Auxerre
Lorient Lorient 19/10 Brest Brest
Nantes Nantes 19/10 Lille OSC Lille OSC
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved