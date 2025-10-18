🎥 Décisif dans le derby, Leandro Trossard permet à Arsenal de rester leader de Premier League

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Arsenal est à nouveau seul en tête de la Premier League après sa victoire 1-0 à Fulham. Le seul but de la partie est venu des pieds du Diable Rouge décisif pour les Gunners à Craven Cottage.

En première mi-temps, Arsenal semblait prendre l'avantage grâce à un beau but de Ricardo Calafiori sur corner, mais celui-ci était finalement refusé. Mais à part cela, ce fut l'un des rares moments forts d'une première mi-temps fermée et pauvre en occasions.

Les choses se sont débloquées après le repos et Arsenal a pris l'avantage à nouveau sur un corner. Celui-ci était tiré par Bukayo Saka et dévié de la tête par Gabriel. Le ballon parvenait à Leandro Trossard qui surgissait pour ouvrir le score juste avant l'heure de jeu.

Le Diable Rouge inscrivait finalement le seul but d'une partie dans l'ensemble pauvre en action, mais qui permet aux Gunners d'assurer l'essentiel : les trois points.

Arsenal consolide par la même occasion sa place de leader au classement devant Manchester City et Liverpool, qui compte un match en moins.