Le grand jour est enfin arrivé pour Roméo Lavia

Ce samedi à 13h30, Chelsea affrontera Nottingham Forest à l'extérieur. Cette rencontre aura une saveur particulière pour Roméo Lavia.

Le Diable Rouge est titulaire pour la toute première fois de la saison ! Blessé en ce début d’exercice, il n’avait jusqu’alors connu que deux entrées au jeu.

Il avait disputé une grosse dizaine de minutes contre Brighton et une grosse demi-heure face à Liverpool. Le voir de nouveau titulaire rassure évidemment sur son état de santé.

Le Belge avait dû manquer tout le début de saison pour une entorse. Une blessure de plus pour celui qui en a connu une multitude depuis son arrivée dans la capitale londonienne.

Espérons pour lui que celles-ci soient enfin derrière lui et qu’il puisse pleinement s’épanouir à Chelsea. C’est donc seulement la troisième rencontre à laquelle il prendra part cette saison. 

Un autre Diable Rouge titulaire

À noter également la titularisation d’un autre Diable Rouge. Il joue dans l’équipe adverse cependant : il s’agit évidemment de Matz Sels. Sans surprise, il a été aligné dans le onze de base par Ange Postecoglou.

